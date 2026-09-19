Geçiş noktalarında Kıbrıslı Türklere yönelik “Photo Radar List” uygulaması başlatılıyor

Kıbrıs Cumhuriyeti, güneye araçlarıyla geçip radarlara takılan Kıbrıslı Türklerin cezalarını tahsil etmek üzere “Photo Radar List” uygulamasına geçiyor. Bu uygulamayla cezalar, artık geçiş noktalarında tahsil edilecek.

Güney polisi, uygulama için gerekli 146 bin 640 euro + KDV ödeneğinin pazartesi günü Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi Maliye Komitesi tarafından kabul edilmesini bekliyor.

Politis’in haberine göre, Kıbrıslı Türklerin güneyde kayda geçen ve bugüne kadar tahsil edilemeyen 12 bin civarındaki trafik cezasının ekleneceği “Photo Radar List” uygulaması Kıbrıslı Rum polisinin istihbarat sistemlerine entegre edilecek.

Uygulama, radar ceza ya da cezai kovuşturma belgesi teslim edilemeyen ya da hakkında cezai kovuşturma olan Kıbrıslı Türklere ait araçların plaka numaralarını gösterecek.

Güney polisi, cezası bulunan Kıbrıslı Türk araç sürücülerini "şu anda bu denetimlerin yapılabildiği tek nokta olan” kara kapılarından geçişler sırasında uygulama vasıtasıyla belirleyebilecek.

Uygulama aracılığıyla denetimler, sicil belgesi talebi için gidilecek polis karakollarında da yapılacak.

Ceza ödenmezse, bir sonraki prosedür olan mahkemeye sevk gerçekleştirilecek. Daha sonraki aşamalarda radar cezaları tabletler kullanılarak polis trafik denetimleri sırasında da verilebilecek.

“Photo Radar List”in ilk başta hava ve deniz limanlarında da kullanılması planlanmıştı ancak Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Schengen bilişim sistemine katılacak olması nedeniyle uygulama sadece geçiş noktalarında kullanılacak.