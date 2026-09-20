Mehmet Can hayatını kaybetti
Kıbrıs gece hayatının ve sahnelerinin tanınan isimlerinden Mehmet Can, hayatını kaybetti.
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Kıbrıs gece hayatının ve sahnelerinin tanınan isimlerinden Mehmet Can, hayatını kaybetti.
Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Mehmet Can’ın vefat haberi, ailesi, yakınları, sanat camiası ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.
Mehmet Can’ın cenaze törenine ilişkin detayların ise ailesi tarafından paylaşılması bekleniyor.
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