CSO’nun yeni sezon açılış konseri 2 Ekim’de...
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın yeni sezonun açılış konserini 2 Ekim Cuma günü gerçekleştireceği bildirildi.
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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (KKTC CSO), yeni sezonun açılış konserini 2 Ekim Cuma günü gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 20.00’de Cumhurbaşkanlığı Mavi Salon'da yer alacak konseri, şef Antonio Pirolli yönetecek. Konserde klarnet sanatçısı Joe Christophe solist olarak sahne alacak.
Konser programında Beethoven’ın “Egmont Uvertürü” ve “5. Senfoni”si ile Weber’in “Klarnet Konçertosu No. 1” adlı eseri yer alacak.
Türkiye İş Bankası’nın ana sponsorluğu ve KKTC Telsim’in iletişim sponsorluğunda gerçekleştirilecek konser, halka açık ve ücretsiz olacak.
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Etiketler : Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’, Açılış konseri