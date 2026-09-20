Rahvancıoğlu: “2027'de batı bölgesine çağdaş bir ortaokul kazandıracağız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lapta-Alsancak-Çamlıbel (LAÇ) Belediye Başkan adayı Turan Rahvancıoğlu, bölgedeki okul kapasitesi yetersizliğine dikkat çekerek batı bölgesine çağdaş bir ortaokul kazandırmak için göreve hazır olduklarını vurguladı.

Rahvancıoğlu, "2027 bütçesinde minimum 600 milyon TL olarak öngördüğümüz yatırım bedelini organize edeceğiz. Devletin, ilgili kurumların ve dış kaynakların katkısını da yanımıza alarak çocuklarımıza yakışan gerçek bir okul yapacağız" dedi.

Girne ilçesindeki kamu okullarında yaklaşık 9 bin 723 öğrencinin eğitim gördüğünü ve bu öğrencilerin 2 bin 583’ünün Lapta-Alsancak-Çamlıbel bölgesinde yer aldığını belirten Turan Rahvancıoğlu, mevcut rakamların yeni bir okul ihtiyacını net bir şekilde ortaya koyduğunu ifade etti.

"Çocuklarımızı konteynerlere mahkum etmeyeceğiz"

Bölgedeki öğrenci sayılarına dair güncel verileri paylaşan Rahvancıoğlu, şu an bölgede 325 okul öncesi, 1301 ilkokul ile 957 ortaokul ve lise öğrencisi bulunduğunu söyledi. Yalnızca ilkokullarda 275 beşinci sınıf öğrencisi olduğunu ve bu çocukların çok kısa bir süre içinde ortaöğretime geçeceğini hatırlatan Rahvancıoğlu, şunları kaydetti:

"Rakamlar son derece açık: Batı Bölgesi’ne yeni bir ortaokul yapılması artık kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Biz de bu doğrultuda hemen kolları sıvayacağız. Çocuklarımızı konteynerlerden oluşan geçici yapılara mahkum etmeyeceğiz. Onlara yakışan; çağdaş, güvenli ve gerçek bir okul inşa edeceğiz."

"Tüm kaynakları seferber edip irade koyacağız"

Gerekli finansal kaynak ve organizasyon kabiliyetine sahip olduklarının altını çizen CTP LAÇ Belediye Başkan Adayı Turan Rahvancıoğlu, projeyi hayata geçirmek için izleyecekleri yol haritasını şu sözlerle özetledi:

"2027 bütçesinde minimum 600 milyon TL olarak öngördüğümüz yatırım bedelini organize edip; devletin, ilgili kurumların ve tabii ki dış kaynakların da katkısını yanımıza alacağız. Konteynerlerden oluşan geçici bir okul değil; çocuklarımıza yakışan, çağdaş, güvenli ve gerçek bir okul yapacağız. Kaynağımız var, ihtiyacımız ortada. Şimdi mesele irade koymak. Biz o iradeyi koyacağız."