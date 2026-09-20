Politis: “Liderler New York’a eli boş gidiyor”

Politis, Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ada ziyaretinin ardından gerçekleştirdikleri üç görüşmeden sonuç alınamamasının ardından New York’a “eli boş” gideceklerini yazdı.

Fileleftheros ise, Kıbrıs sorununun bugünkü görüntüsünden Guterres’in Kişisel Temsilcisi Holguin’i sorumlu tuttu, “görevinde başarısız olduğu” görüşünü ortaya koydu.

Politis gazetesi, “müzakerelere yakın bir kaynağa” dayandırdığı haberinde, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin "Türkiye-AB ilişkilerindeki iyileşme ile Kıbrıs müzakerelerinde paralel ilerleme sağlanması yönündeki çabasının sonuç vermediğini" ileri sürdü.

Gazete, Türk-Yunan ilişkilerinin "yeniden gerilimli bir döneme" girdiğini, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in "dikkatlerini yeniden seçilme süreçlerine çevirdiğini", Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman’ın ise giderek daha fazla "iç meselelere yöneldiğini" iddia etti.

Haberde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in yıl sonunda görevlerinden ayrılacakları belirtilerek, Guterres’in, görev süresi sona ermeden önce "Kıbrıs sorunundaki süreci yeniden hareketlendirmek ve halefine üzerinde çalışabileceği bir süreç bırakmak istediği" kaydedildi.

Guterres’in son beş yıl içerisinde üç gayriresmi genişletilmiş görüşme düzenlediği belirtilen haberde, ilk görüşmenin süreci sınırlı da olsa canlı tuttuğu, ikinci görüşmede uygulanmasının zor olduğu değerlendirilen bazı Güven Yaratıcı Önlemlerin gündeme geldiği, üçüncü görüşmenin ise sonuçsuz kaldığı ileri sürüldü.

Haberde, Guterres’in liderlerden net siyasi irade ortaya koymalarını istediği ifade edildi.

Politis, liderlerin New York’ta önce Holguin, ardından Guterres ile ayrı ayrı görüşeceğini belirterek, mevcut durumda herhangi bir değişiklik olmaması halinde "başarısızlığın sorumluluğunun liderlere yükleneceğini" yazdı.

Haravgi “Von Der Leyen Konuşmasında Kıbrıs Sorununa ‘Yer Vermedi’” başlıklı haberinde AKEL’in Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen’in Komisyon’un ilerlemesi ile ilgili geleneksel konuşmasında Kıbrıs sorununa hiç yer vermemesine dikkat çekerek “milli dava Avrupa Parlamentosu önüne konulan öncelikler arasında kendine yer bulamadı” vurgusunu yaptığını aktardı.

Habere göre AKEL, Leyen’in Kıbrıs’a hiç değinmemesini “olumsuz gelişme” olarak nitelediği yazılı açıklamasında, bu durumun BM Genel Sekreteri müzakerelerin yeniden başlaması için çaba harcadığı bir dönemde “ağırlığı fazla bir gelişme” olduğuna dikkat çekti.

Hristodulidis hükümetinin politikasının etkinliğini de sorgulayan AKEL Hristodulidis’in önceki dönemde “Kıbrıs sorununu yeniden AB’nin öncelikler listesinin başına getirdiğini” ilan ettiğini hatırlattı. Leyen’in, DİSİ’nin de ait olduğu Avrupa Halk Partisi ailesinden olduğunu hatırlatarak, DİSİ’nin ve Hristodulidis hükümetinin buna yorumunun ne olduğunu sorguladı.

Fileleftheros “Hakan Fidan Yönetiminde B Planı… Özel Görev Adamı Harekete Geçti” başlıklı manşet haberinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk başta ilerlemesini cesaretlendirmiş olsa da “Ankara’nın baştan beri, BM Genel Sekreteri’nin yeni ve son inisiyatifinin başarısız olmasını istediğini” öne sürdü.

TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın “Kıbrıs sorununda B planının hayata geçirilmesi görevini üstlendiğini” ve B planının KKTC’nin peyderpey siyasi açıdan yükseltilmesiyle ilgili olduğunu, adımların da halen atılmakta olduğunu belirten gazete, Kıbrıs sorununun bugünkü görüntüsünden Genel Sekreter’in Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’i sorumlu tuttu.

Holguin’in “görevinde başarısız olduğunu” da yazan gazete, “Temsilci olarak yarı zamanlı çalıştı. Aynı zamanda müdahillerin kendisine söyleyeceklerini dinlemeden sert görüşlere sahipti. Aynı zamanda, sürecin kolaylaştırılabilmesi için Lefkoşa’nın bonkör olması gerektiği mantığına sahipti.” ifadelerine yer verdi.