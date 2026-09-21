DEV-İŞ’ten Kıbrıs Türk Petrolleri’nde 2 saatlik uyarı grevi

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Kıbrıs Türk Petrolleri Ltd.’de yaşanan sorunlar nedeniyle 2 saatlik uyarı grevi yapılacağını açıkladı.

DEV-İŞ tarafından yapılan açıklamada, federasyona bağlı Kıbrıs Türk Petrol İşçileri Sendikası’nın örgütlü olduğu Kıbrıs Türk Petrolleri Ltd.’de Toplu İş Sözleşmesi’nin (TİS) yenilenmesi konusunda uzun süredir uzlaşma sağlanamadığı belirtildi.

Şirket yönetiminin yönetsel değişiklikler ve yeni müdür atamalarını gerekçe göstererek mevcut TİS’in yenilenmesinden kaçındığını belirten DEV-İŞ, sendikanın diyalog ve uzlaşı yönündeki girişimlerinin de sonuçsuz kaldığını kaydetti.

Açıklamada ayrıca, havalimanındaki faaliyet alanındaki değişiklik nedeniyle görev alanları değişen 8 nitelikli ve deneyimli çalışanın 4 aydan uzun süredir herhangi bir görev verilmeden bekletildiği ifade edildi. DEV-İŞ, söz konusu çalışanların bu şekilde bekletilmesinin psikolojik taciz ve yıldırma niteliği taşıdığını vurguladı.

Sendika, aynı işyerinde güvenlik görevlisi, kalifiye personel ve memur kadrolarında personel ihtiyacı bulunduğunu belirterek, söz konusu çalışanların ihtiyaç duyulan kadrolara yerleştirilmesi yönündeki yazılı ve resmi başvurularının işveren tarafından yanıtlanmadığını ifade etti.

Yaşanan sorunlara ilişkin yapılan uyarıların ve sunulan raporların sonuçsuz kaldığını belirten DEV-İŞ, bu nedenle 2 saatlik uyarı grevinin kaçınılmaz hale geldiğini duyurdu.

Açıklamada, söz konusu eylemin işverene “uzlaşı masasına dönmesi” yönünde yapılan son çağrı olduğu ifade edildi. DEV-İŞ, işverenden olumlu ve somut bir geri dönüş alınmaması halinde TİS, yasalar ve uluslararası mevzuattan kaynaklandığını belirttiği sendikal ve hukuki haklarını kullanarak eylemleri sürdüreceğini açıkladı.