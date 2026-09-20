Hakan Altun’dan yeni şarkı müjdesi

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Hakan Altun, 19 Eylül Cumartesi gecesi Merit Park Hotel’de sahne aldı. Konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Altun, yaz sezonundan yeni projelerine, çalışma ekibindeki değişiklikten rap müziğe kadar birçok konuda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yaz sezonunun kendisi için genel olarak güzel geçtiğini belirten Hakan Altun, her şeyden önce sağlığın önemine dikkat çekti. Hayattaki en önemli şeyin sağlık olduğunu vurgulayan sanatçı, yoğun konser temposunun ardından yeni dönem çalışmalarına ilişkin de bilgi verdi.

Hakan Altun’dan yeni dönem açıklaması

Menajeri Süleyman Çakmakçı ile yollarını ayırdığını açıklayan Altun, bundan sonraki çalışmalarına Eyüp Kanat ve Polat Yağcı ile devam edeceğini söyledi. Yeni müzik projesinin de müjdesini veren sanatçı, Altan Çetin imzalı hareketli ve dinleyene moral veren yeni şarkısının hazır olduğunu açıkladı. Altun, şarkının klibinin ise önümüzdeki 10-15 gün içerisinde çekileceğini belirtti.

“Ceza ile neden olmasın?”

Rap müziğe ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Hakan Altun, Ceza’dan övgüyle bahsederek sanatçıyı “Rap müziğin kralı” sözleriyle tanımladı. Kimyalarının uyuşacağı doğru bir proje ortaya çıkması halinde Ceza ile düet yapmaya sıcak baktığını dile getiren Altun, müzik dünyasında popüler olanın peşinden gitmek yerine sanatçıların kendi çizgilerini korumasının önemli olduğunu vurguladı.

Basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği röportajın ardından sahneye çıkan Hakan Altun, Merit Park Hotel’deki konserine sevilen şarkısı “Telefon” ile başladı. İlk dakikalardan itibaren hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan sanatçı, gece boyunca “Sen de Ağla”, “Bu Akşam Eğlenelim Sabaha Kadar”, “Teklif Ediyorum”, “Her Sevda Bir Ölümmüş” ve “Gönül Yarası” gibi hafızalara kazınan parçalarını seslendirdi.

Duygusal şarkılarında dinleyicilerin hep bir ağızdan eşlik ettiği Altun, hareketli parçalarıyla da gecenin temposunu yükseltti. “Bu Akşam Eğlenelim Sabaha Kadar” ile eğlencenin dozunu artıran sanatçı, dinleyicileriyle kurduğu samimi iletişimle de dikkat çekti.

Kariyerinin farklı dönemlerinden sevilen eserleri aynı sahnede buluşturan Hakan Altun, Merit Park Hotel’de hayranlarına müzik dolu bir gece yaşattı. Şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden müzikseverlerin coşkusu ve alkışları konser boyunca devam etti.