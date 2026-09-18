Liderler görüşmesi güney basınında geniş yer buldu

Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis arasında dün gerçekleşen görüşme ve sonrasında yapılan açıklamalar güney basınında geniş yer bulurken, Hristodulidis’in BM Genel Kurulu çerçevesinde New York'ta gerçekleştireceği temas programı da açıklandı.

Fileleftheros gazetesi: “Bir Sonraki Adım Muallakta – BM Genel Sekreterine Fikirlerle Gidiyor – İlk Önce Holguin Sonra BM Genel Sekreteriyle Görüşecek” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, dünkü görüşmede Hristodulidis’in fikirler sunduğunu yazdı.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin birincil hedefinin çözüm müzakerelerinin başlaması olduğunu ve Hristodulidis’in sürecin nasıl çözüleceğine dair önerilerini BM Genel Sekreterine sunacağını, bu konudaki ilk görüşmenin ise dün Erhürman’la yapıldığını belirten gazete, önerilerin Kıbrıs Türk tarafınca kabul edilmesinin sürece ivme kazandıracağını kaydetti.

Hristoduldis’in önerilerinin sadece Erhürman tarafından kabul görmesinin yeterli olmayacağını, Türkiye’nin de onayının gerektiğini yazan gazete, Hristodulidis’in dünkü görüşme sonrasında yaptığı açıklamada “iyi bir görüşme olduğunu” vurguladığını atardı.

Habere göre Hristodulidis açıklamasında özetle; “üç konuda ve Güven Yaratıcı Önlemlerde (GYÖ) bazı yeni fikirler sunduğunu, Erhürman’ın ise önerileri reddetmeyerek inceleyeceğini dile getirdiğini” belirtti.

Bazı öneriler konusunda ileri izahat istendiğini, kendisinin de yaptığını vurgulayan Hristodulidis, tüm bu önerileri ve diğer bazı unsurları BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’le yapacağı görüşmelerde gündeme getireceğini ifade etti.

Önerileri konusunda daha fazla ayrıntı vermesi istenen Hristodulidis, ilk olarak Guterres ve Holguin’i bilgilendirmek istediği yanıtını verdi. Hristodulidis, “Bu üç başlıktaki yeni fikirlerin bizleri olumlu gelişmelere götüreceğine gerçekten inanıyorum” şeklinde konuştu.

Haberde Erhürman’ın açıklamasına da kısaca yer verildi.

Önce Holguin sonra Guterres’le görüşme

Gazete bir diğer haberinde ise Hristodulidis'in New York’a 20 Eylül'de gideceğini ve ilk görüşmesini salı günü yerel saatle akşamüzeri Holgin’le gerçekleştireceğini belirtti.

Gazeteye göre çarşamba günü yerel saatle öğle saatlerinde BM Genel Kurulu’nda konuşma yapacak olan Hristodulidis, Guterres’le ise perşembe sabahı bir araya gelecek.

Aynı günün öğle saatlerinde BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üye ülkesinin daimi temsilcilerini yemekte ağırlayacak olan Hristodulidis, New York’ta “Chevron” ve “ExxonMobil” şirketlerinin yöneticileriyle de görüşecek.

Kombos’un temasları

Gazete, Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un da New York’ta BM üyesi 35 ülkeden mevkidaşlarıyla temaslar gerçekleştireceğini yazdı.

Kombos’un temaslarının jeopolitik planlamalar çerçevesinde yer aldığını ve İslam Konferansı Örgütü ülkeler ile Merkez Asya’nın “Türk kökenli ülkelerini” temsilcileriyle bir araya geleceğini vurgulayan gazete, AB üyesi küçük ülke temsilcileriyle de üst düzey temaslar yapacağını aktardı.

Habere göre Mısır ve Ürdün’le iki kez üçlü görüşme de yapacak olan Kombos, AB Gayrı Resmi Dış İlişkiler Konseyi’nin Asya ülkelerinden temsilcilerin katılımıyla yapılacak toplantı ile Katar Dışişleri Bakanı’nın himayesinde yapılacak Orta Doğu konulu bakanlar toplantısında da yer alacak.

Haberde Kombos’un yapması planlanan diğer temaslarına da ayrıntılı şekilde yer verildi.

Yeni Genel Sekreter konusunda temaslar

Gazete, Guterres’in görev süresinin dolmak üzere olması sebebiyle Rum hükümetinin adaylarla temaslarını sürdürdüğünü de yazdı.

Habere göre New York’ta hem daha önce temas kurulan iki aday hem de temas kurulmayan diğer adaylarla görüşmeler yapılması ihtimali olduğu da aktarıldı.

Politis gazetesi ise haberini: “Guterres’in Daha Yapılması Gereken Çok Şey Olduğu Yönündeki Uyarısına Rağmen New York’a Boş Valizlerle Gidiyorlar – Boşluklarla ve İlerleme Olmadan New York’a” başlıkları altında aktardı.

İki liderin New York’a önemli bir ilerleme kaydedemeden gidecekleri yorumunda bulunan gazete haberinin devamında Hristodulidis ve Erhürman’ın açıklamalarını ayrıntılı şekilde yansıttı.

Gazete, Hristodulidis’in New York’a gidişinin ise Cumartesi olacağını belirtti.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Alithia: “Hristodulidis Öneriler Sunuyor”.

Haravgi: “GYÖ, Metodolji ve Esas Hristodulidis-Erhürman’ın Merkezinde”.