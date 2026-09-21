Farklılıkların ötesinde ortak bir dil yaratmak ve birlikte gülmenin dönüştürücü gücünü ortaya çıkarmak amacıyla iki yıl önce kurulan Collective Beat Komedi Kulübü, ikinci yılını iki gecelik komedi festivaliyle kutluyor.

Rüstem Kitabevi’nde düzenlenecek festivalde, Kıbrıs’ın kuzeyinden ve güneyinden ve farklı ülkelerden toplam 25 performansçı sahne alacak. Festivalin ilk gecesi cuma günü Türkçe, ikinci gecesi ise cumartesi günü İngilizce komedi performanslarına ayrılacak.

Kuruluşundan bu yana yalnızca bir komedi kulübü olmanın ötesinde, adanın farklı topluluklarından insanları bir araya getiren bir buluşma alanı yaratmayı hedefleyen Collective Beat, komediyi karşılaşma, iletişim ve yakınlaşma aracı olarak konumlandırıyor.

“Bölünmüşlüğe karşı direniştir birlikte kahkaha atmak” sloganıyla faaliyetlerini sürdüren kolektif, iki yıllık süreçte farklı dillerden ve kültürlerden insanların aynı ortamda bir araya gelmesini ve birlikte gülmesini amaçlayan etkinlikler düzenledi.

İki günlük festival kapsamında, Collective Beat’in kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği etkinliklerden derlenen fotoğraf ve görseller de sergilenecek. Sergiyle birlikte kolektifin iki yıllık süreçte oluşturduğu anılar ve gerçekleştirdiği buluşmalar da katılımcılarla paylaşılacak.

Kıbrıs’ın kuzeyinden ve güneyinden, ayrıca farklı ülkelerden gelecek performansçıların aynı sahneyi paylaşacağı festivalde, komedinin farklı toplulukları bir araya getiren ortak bir iletişim alanı oluşturabileceğine dikkat çekilmesi hedefleniyor.

Festival programında cuma günü Türkçe Komedi Gecesi, cumartesi günü ise English Comedy Night gerçekleştirilecek. Etkinlik biletleri kapıda satışa sunulacak.