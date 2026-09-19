Sinema ve Queer topluluğunun buluşma platformu 7.kez kapılarını açtı

Murat OBENLER

Adanın en büyük ve köklü sinema festivallerinden olan ve artık geleneksel hale gelen Kıbrıs'ın LGBTQIA+ Film Festivali, Lefkoşa'nın tarihi Surlariçi bölgesinde yedinci kez izleyicileriyle buluşuyor.

18–27 Eylül 2026 tarihleri arasında bir kez daha NiMAC’ın ev sahipliği yapacağı Queer Wave, sinema gösterimleri, performanslar ve özel etkinliklerden oluşan zengin programıyla izleyicilerle buluşacak. Festival, 18 Eylül’de Hafsia Herzi’nin yönettiği Cannes’de Queer Palm En İyi Film Ödülü ve Nadia Melliti ile En İyi Kadın oyuncu ödülü sahibi de olan “The Little Sister” filmi ile açıldı. Açılış seremonisi “All Things Shape Us – φμδ” adlı görsel-işitsel performans ile başladı. Gece Filistinli queer elektronik müzik kollektifi DARAQ Crew’in canlı performansları ile sona erdi.

“Sanatçılar ve festivaller olarak geleceğimizle ilgili ciddi endişelere sahibiz.”

Festival Direktörü Diego Armando Aparicio açılışta yaptığı konuşmada LGBTQIA+ topluluğun sinema yoluyla bir araya getiren festivali çok değerli bulduğunu söyleyerek 7 yıldır bu festivale katılan, sahip çıkan, destek veren herkese teşekkür etti. Aparicio, “Ekibimizin dayanışma, sevgi ve birlikteliği ile bir yıllık çalışmamızı 10 günlük zengin bir programla sizlere sunmanın heyecanı ve mutluluğu içindeyiz. Bu yıl yine gösterimlerle birlikte sinemacı,sektör temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla atölyeler, konserler ve partilerden oluşan dolu dolu bir festival geçireceğiz. Kültürel ekosistemin kırılgan olduğu bir ülkede yaşıyoruz ve destekleme fırsatları ve sistem de tutarsız şekilde ilerliyor. Kötü yönetim kararları zinciri ve sistemin daha da kötüye gitmesi en son Kültür Bakan Yardımcılığı’nda çalışanların kısa süreli iş bırakarak tepki koymalarına kadar ilerledi. Sanatçılar ve biz özel festivaller de bu istikrarsız gidişat, kötü yönetim ve kültür-sanat destekleri için yapılmaya çalışılan kısıtlamalara bağlı olarak geleceğimizle ilgili endişelere sahibiz. Bu yıl buradayız ama gelecek yıl için ciddi endişelere sahibiz.

10 gün boyunca onlarca film gösterilecek, yerel ve uluslararası sinemacılar bir ara gelecek

Queer Wave, Eylül ayında on gün sürecek film gösterimleri ve paralel etkinliklerden oluşan programıyla kapılarını tekrar açarken bir kez daha yerel ve uluslararası sinemacıları bir araya getirecek, LGBTQIA+ deneyimleri ve kuir ifade biçimleri için bir platform sunacak. Festivalin bu yılki tasarımı Marcos Chispero tarafından yapılırken fotoğraflar Angelos Charalambous tarafından çekildi. Bu yılın programına ve güncellemelere, queerwave.com üzerinden ve festivalin sosyal medya hesapları (@queerwavecyprus) aracılığıyla ulaşılabilir. Queer Wave 2026, kâr amacı gütmeyen Queer Wave LTD. tarafından düzenlenmekte olup, Kültür Bakan Yardımcılığı Çağdaş Kültür Dairesi tarafından destekleniyor.



Filistinle dayanışma için konuklarla atölyeler yapılacak, filmler gösterilecek

Bu yıl festivalin iş birliği yaptığı inisiyatifler arasında The Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel (PACBI) and Queer Cinema for Palestine de var. Programda “Queer Cinema for Palestine for Shorts III: The World On Fire” da yer alıyor.

“En Uzun Ağacın Kızları” 21 Eylül’de Kuzey Kıbrıs’tan da Queer bir hikayeyi anlatacak

Beş ülkeye ve sayısız yaşanmış gerçekliğe yayılan feminist direniş hikâyeleri; cesaret, dayanışma ve değişimin güçlü bir portresinde bir araya geliyor. “Daughters of the Tallest Tree- En Uzun Ağacın Kızları”, Tayland, Güney Afrika, Irak, Kuzey Kıbrıs ve Ekvador'dan beş farklı eserden oluşan, çeşitli kültürel ve politik gerçeklikler karşısında feminist direnişi ve dayanıklılığı araştıran bir belgesel film antolojisidir. Budoor Alabid, Bernarda Cornejo, Godisamang Khunou, Florenza Deniz Incirli, Yi Sun, Chiara Oggioni’nin kısa filmleri ilk kez festival kapsamında Kıbrıslı sinemaseverlerle buluşacak. Gösterim sonrasında yönetmenler Godisamang Khunou ve Florenza Deniz Incirli ve yapımcı Merima Šišić ile Q&A yapılacak.

Tüm Program

Cumartesi 19.09.26….. Saat 15:00-Workshop: Queer Solidarity Across Borders

17:00-Barbara Forever/ 19:00-Shorts I: Of Boys And Men + Q&A/ 21:30 - City of Lost Souls presented by Little Joe

Pazar 20.09.26…..15:00 - Workshop: Queer Writing with BAFTA-winner Dean Atta

17:00-Uchronia: Parallel Histories of Queer Revolt/19:30 -Shorts II: Libidinal Archives + Q&A/

21:30 - Beautiful Evening, Beautiful Day

Pazartesi…Saat 19:00-Daughters of the Tallest Tree +Q&A/21:30-Shorts III: The World On Fire+ Q&A

Salı…. Saat 19:00 - Shorts IV: A Place You Might Have Dreamed Of/ 21:30- Night Stage

Çarşamba…. Saat 19:00 - QW2026 - Shorts V: The New Era/21:30 – Plainclothes

Perşembe….19:00 - QW2026 - Shorts VI: Lady Friends/21:30 - QW2026 - Blue Film

Cuma 25.09.2026…. 19:00 - QW2026 - Shorts VII: Family Ties/ 21:30 - QW2026 – Bearcave

Cumartesi…..15:00-Workshop: The Book Club on Queer Horror /17:00 -Shorts VIII: Unity In Community/ 19:00 - A Song Without Home/ 21:30 – Pillion

Pazar 27.09.26…. 15:00 - Workshop: Trans Talks/ 17:00- The Girl in Tails/19:00 - Drunken Noodles/ 21:30 - QW2026 - The Rocky Horror Picture Show