Soyalp: “Alayköy Sanayi Bölgesi yeni dönemde çözüme kavuşacak”

Ülkenin önemli sanayi bölgelerinden Alayköy’de yıllardır üretim yapan sanayiciler ve emekçilerle bir araya gelerek sıkıntılarını dinleyen CTP Gönyeli-Alayköy Belediye Başkan Adayı Damla Soyalp, yeni dönemde bölgenin sorunlarının çözümleneceği sözü verdi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gönyeli-Alayköy Belediye Başkan Adayı Damla Soyalp, Alayköy Sanayi Bölgesi’ni ziyaret etti. Sanayicilerle, fabrikalarda ve tesislerde çalışanlarla bir araya gelen ve onları dinleyen Soyalp, bölgenin başta gelen sorunlarının seçilmesinin ardından gündeminin ilk sıralarında yer alacağını ifade etti.

“Bu devirde çöp sorunu kabul edilemez”

Damla Soyalp, “Kanalizasyon sorununa çözüm üreteceğiz. Bu devirde çöp sorunu kabul edilemez. Haşere ve farelere karşı da düzenli mücadele vereceğiz. Sanayi bölgesindeki düzensizliği belediye ve Sanayi Dairesi iş birliğinde çözmek için kararlıyız. Bölgede çevre sorunu yaratan hurdalara da kesin çözüm bulacağız.” diye konuştu. Daha çağdaş ve sorunsuz bir Alayköy Sanayi Bölgesi hedeflediklerini ifade eden Soyalp, sanayicilerle sağlıklı bir diyalogla gerekenlerin yapılacağını vurguladı.

Alayköy Sanayi Bölgesi’ndeki iş yeri sahipleri ve çalışanlar da CTP Gönyeli Alayköy Belediye Başkan Adayı Damla Soyalp’le sıkıntılarını ve beklentilerini paylaştı. Buradaki vatandaşlar, yolların bozukluğundan, kanalizasyon sorunundan ve yol kenarlarındaki hurdaların yarattığı kirlilikten yakındı. Bölgede ciddi bir araç park yeri sıkıntısı yaşandığına işaret eden sanayiciler, araba çöplüğünün de engellenmesi ve kullanılmayan, işlemi bitmiş veya ihtiyaç kalınmamış araçların kaldırılmasını, daha düzenli şekilde bir alanda toplanmasını istedi.

Alayköy Sanayi Bölgesi sanayicileri, çevre temizliğine daha çok önem verilmesi ve çöplerin ayrıştırılması; fare sorunuyla daha ciddi mücadele edilerek önlenmesi gerektiğini vurguladı.Bölgede kiralanan iş yerlerinin kullanım amaçlarının denetlenmesini de isteyen vatandaşlar, “Gıda üretim amaçlı izin verilen bir yer, gıda dışı kiralanmamalı ve iş yerleri düzenli olarak denetlenmeli. Ayrıca kaçak yapılaşmanın önüne geçilmeli.” diye konuştu.

CTP Gönyeli Alayköy Belediye Başkan Adayı Damla Soyalp’e Alayköy Sanayi Bölgesi ziyaretinde milletvekilleri Devrim Barçın, Ürün Solyalı, Jale Refik Rogers ile Belediye Meclisi’ndeki CTP’li üyeler ve adaylar da eşlik etti.