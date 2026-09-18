Güneyde Batı Nil Virüsü vaka sayısı 14’e çıktı

Alithia gazetesi, Kıbrıs Cumhuriyeti Tıbbi Hizmetler Dairesi ile Sağlık Hizmetleri Dairesi’nin verilerine dayanarak, düne kadar tespit edilen 14 vakadan 9’unun teyit edilmiş, 5’inin de olası vaka olduğunu yazdı.

Haberde, Batı Nil Virüsü nedeniyle şu ana kadar bir kişinin hayatını kaybettiği ve bu kişinin altta yatan başka sağlık sorunları olduğu da kaydedildi.