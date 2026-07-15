"Asgari ücret, insanca yaşamı sağlayacak düzeyde belirlenmelidir"

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, perşembe günü toplanacak Asgari Ücret Saptama Komisyonu öncesinde önemli değerlendirmelerde bulunarak, belirlenecek yeni asgari ücretin çalışanların temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve alım gücünü koruyabilecek seviyede olması gerektiğini söyledi.

Asgari ücretin hayat pahalılığı oranının altında belirlenmesine karşı çıkan Atan, son dönemde yaşanan yüksek enflasyon, dövizdeki dalgalanmalar ve temel tüketim ürünlerine gelen zamların çalışanların yaşamını her geçen gün daha da zorlaştırdığını ifade etti.

“Hayat pahalılığı göz ardı edilmemeli”

Asgari ücretin yalnızca bir maaş değil, binlerce ailenin yaşam standardını doğrudan etkileyen sosyal bir hak olduğuna dikkat çeken Atan, komisyonun kararını alırken hayat pahalılığı verilerini ve vatandaşın gerçek yaşam koşullarını dikkate alması gerektiğini belirtti.

“Bugün markette, akaryakıtta, kiralarda ve temel ihtiyaç kalemlerinde yaşanan artış ortadadır. Çalışanların alım gücü her geçen gün düşüyor. Bu nedenle belirlenecek asgari ücret hayat pahalılığının altında kalmamalı, aksine çalışanı enflasyona ezdirmeyecek bir seviyede olmalıdır.” dedi.

“Asgari ücret insan onuruna yakışır bir yaşamı sağlamalı”

Asgari ücretin sadece açlık sınırını değil, insan onuruna yaraşır yaşam koşullarını da gözetmesi gerektiğini vurgulayan Atan, çalışanların barınma, beslenme, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir ücret politikasının benimsenmesinin zorunlu hale geldiğini söyledi.

Atan, “İnsanlar ay sonunu nasıl getireceğini düşünmemeli. Çalışan emeğinin karşılığını almalı, ailesiyle birlikte insanca yaşayabileceği bir gelire sahip olmalıdır. Asgari ücret belirlenirken sadece işveren maliyetleri değil, çalışanların yaşam maliyeti de dikkate alınmalıdır.” ifadelerini kullandı.

“Komisyon tarihi bir sorumluluk taşıyor”

Perşembe günü toplanacak Asgari Ücret Saptama Komisyonu üyelerine de çağrıda bulunan Atan, alınacak kararın binlerce çalışanın ve ailesinin yaşamını doğrudan etkileyeceğini belirterek, komisyonun siyasi ya da ekonomik baskılardan uzak, tamamen toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

“Asgari ücret masasında alınacak karar sadece bugünü değil, önümüzdeki dönemde çalışanların yaşam kalitesini de belirleyecektir. Bu nedenle komisyon üyelerinin vicdani sorumlulukla hareket edeceğine inanmak istiyoruz.” dedi.

“Çalışanların beklentisi adil bir ücrettir”

Kamu-Sen olarak beklentilerinin açık ve net olduğunu vurgulayan Metin Atan, “Komisyondan beklentimiz, hayat pahalılığı oranının altında kalmayan, alım gücünü koruyan, çalışanların emeğinin karşılığını veren ve insanca yaşamı mümkün kılan bir asgari ücret belirlenmesidir. Bugün verilecek karar, sadece ekonomik değil aynı zamanda sosyal adalet açısından da büyük önem taşımaktadır. Çalışanların beklentisi, hak ettikleri yaşam koşullarını sağlayacak adil bir ücretin belirlenmesidir.” ifadelerini kullandı.