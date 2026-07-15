Kıbrıs’ın Cumhuriyeti dijital euro için pilot uygulamaya dahil edildi
Kıbrıs Cumhuriyeti’nin dijital euro için düzenlenecek pilot uygulamaya dahil edildiği belirtildi.
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Kıbrıs Cumhuriyeti’nin dijital euro için düzenlenecek pilot uygulamaya dahil edildiği belirtildi.
Alithia gazetesi Avrupa Merkez Bankası’nın açıklamasına dayanarak Kıbrıs Cumhuriyeti’nin dijital euro için düzenlenecek pilot uygulamaya dahil edilen euro bölgesi ülkeleri arasında bulunduğunu yazdı.
Habere göre Avrupa Merkez Bankası, pilot uygulama için çeşitli ülkelerden 36 finans kurumunu seçti.
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