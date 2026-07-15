“Yasa ortadayken kimsenin emeğin hakkını yok saymaya hakkı yok”

Hür İşçi Sendikaları (Hür-İş) Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun'un asgari ücretin tanımına ilişkin açıklamalarına tepki göstererek, değerlendirmelerin yürürlükteki Asgari Ücretler Yasası ile bağdaşmadığını savundu.

Serdaroğlu, "İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun'un, 'Asgari ücret dört kişilik bir ailenin geçim ücreti değildir. Asgari ücret, tam zamanlı çalışan bir kişinin yasal olarak alabileceği en düşük ücrettir.' şeklindeki açıklamalarını hayretle ve üzüntüyle takip ettik. Bu açıklamalar yalnızca emekçilerin yaşam mücadelesini görmezden gelen bir anlayışın ürünü değil, aynı zamanda yürürlükte bulunan Asgari Ücretler Yasası'nın açık hükümleriyle çelişen ve kamuoyunu yanıltan değerlendirmelerdir." dedi.

Hukuk devletlerinde belirleyici olanın kişisel görüşler değil yasalar olduğunu vurgulayan Serdaroğlu, "Bugün herkesin kişisel görüşü olabilir. Ancak konu yasa ise kişisel yorumların hiçbir hükmü yoktur. Hukuk devletinde belirleyici olan, yasaların açık hükümleridir." ifadelerini kullandı.

Asgari ücretin belirlenmesine ilişkin yasal düzenlemeye dikkat çeken Serdaroğlu, "Sayın Metin Arhun'un iddia ettiği gibi asgari ücret yalnızca çalışan bireyin alacağı en düşük ücret olarak değerlendirilmemektedir." diyerek, yasanın dört kişilik bir ailenin temel gereksinimlerinin karşılanmasını esas aldığını hatırlattı.

Serdaroğlu, bu nedenle, "'Asgari ücret dört kişilik ailenin geçim ücreti değildir' yönündeki söylem, yasanın lafzıyla bağdaşmamaktadır." görüşünü dile getirdi.

İşverenler Sendikası'nın yürürlükteki yasayı görmezden gelerek açıklama yapmasının kabul edilemez olduğunu belirten Serdaroğlu, "Yasayı bilmeden konuşmak ayrı bir sorundur, bilerek kamuoyunu farklı yönlendirmeye çalışmak ise çok daha ağır bir sorumluluktur." dedi.

Hayat pahalılığına da dikkat çeken Serdaroğlu, asgari ücretin yalnızca maliyet unsuru olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, "Asgari ücret bir maliyet hesabı değil, insan onuruna yaraşır yaşamın en alt güvencesidir." ifadelerini kullandı.

Perşembe günü toplanacak Asgari Ücret Saptama Komisyonu'na da çağrıda bulunan Serdaroğlu, "Komisyonun görevi işverenlerin maliyet hesabını değil, yasanın emrettiği şekilde dört kişilik bir ailenin insanca yaşayabileceği asgari yaşam standardını dikkate alarak karar vermektir." dedi.

Açıklamasının sonunda hayat pahalılığının altında kalacak hiçbir asgari ücretin kabul görmeyeceğini belirten Serdaroğlu, Hür-İş Federasyonu olarak emeğin, hukukun ve sosyal adaletin yanında durmaya devam edeceklerini kaydetti.