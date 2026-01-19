“Asgari ücret, hayat pahalılığı seviyesine getirilmeli”

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Genel Sekreteri Ali Yeltekin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu’na, asgari ücret artışını yüzde 22.60 seviyesine getirmesi çağrısı yaptı.

Yeltekin yaptığı yazılı açıklamada, Hür-İş Federasyonu’nun çalışma hayatındaki net duruşunu ve çalışanların tek güvencesi olan fonlara yönelik hassasiyetini bilmeyen olmadığını ifade ederek, bunu bilmeyen tek kişinin Hasipoğlu olduğunu ifade etti.

Çalışma Bakanı’nın, bir gazetede yayınlanan açıklamasını eleştiren Yeltekin, Hür-İş Federasyonu’nun, sorumluluğu olmayan bir konuda sorumlu tutulduğunu kaydetti.

Hasipoğlu’nun yerel istihdamı destekleme fonundan asgari ücretli her KKTC vatandaşına 6 aylık, 12 bin Türk Lirası ödeme vermesinin seçim yatırımı olduğunu ileri süren Yeltekin, şöyle devam etti:

“Fondan verilen bu miktar, Sigorta ve İhtiyat Sandığı yatırımı dışındadır. Bu durum çalışanların geleceğinin gasp edilmesi anlamına gelmektedir. Hükümetin ve işverenin yüzde 18.39 Hayat Pahalılığını aşan sigorta gelirlerini, yaklaşık olarak ayda 75 Milyon eksik yatırması, her çalışanın İhtiyat Sandığı yatırımından 960 TL eksik yatırım yapılması sonucunu doğurmaktadır.”

Yeltekin, “Madem ki Sayın Bakan, KKTC vatandaşı ve asgari ücretlinin yanındadır, önümüzdeki asgari ücret toplantısında asgari ücreti kendisinin açıkladığı oran olan yüzde 22.60 seviyesine getirsin. Hür-İş Federasyonumuz da buna ‘evet’ diyecektir” ifadelerini kullandı.