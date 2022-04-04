ARUN’un faturası 147 bin TL arttı!

‘Zamlı’ elektrik faturaları gündem oldu, tüketici tepkileri isyan noktasına ulaştı.

ARUN direktörü Tolga Ahmet Raşit de gelen elektrik faturasını sosyal medya hesabından paylaştı, geçen ay 47 bin TL olan elektrik faturasının bu ay 200 bin TL’ye çıktığına işaret etti.

“Bu şartlar altında bu ülkede üretim yapmaya çalışıyoruz..” ifadelerini kullanan Raşit’in paylaşımı şöyle:

Raşit’in paylaşımı şöyle:

Herkes paylaştı ben de paylaşayım; Geçen ay 47 bin TL olan fabrikamızın elektrik faturası bu ay yaklaşık 200 bin TL evet bu şartlar altında bu ülkede üretim yapmaya çalışıyoruz..