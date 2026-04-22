“Artan nüfusa rağmen İskele’nin tüm ihtiyaçlarına yanıt vermek için çalışıyoruz”

Berivan BABAHAN

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, artan nüfus ve kentleşmeyle birlikte altyapıdan sosyal projelere kadar birçok alanda çalışmaların sürdüğünü belirterek, özellikle kanalizasyon altyapısı, ulaşım ve yeni sosyal alan projelerine öncelik verdiklerini söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan Sadıkoğlu; kapalı pazar alanı, kültürel etkinlikler ve festivallerle kentin sosyal yaşamını güçlendirdiklerini, farklı kültürlerin bir araya geldiği yapının korunmasına önem verdiklerini ifade etti.

Sorunlara rağmen tüm İskele’ye hizmet götürmeye çalıştıklarını belirten Sadıkoğlu, büyümenin nasıl yönetileceğinin yeni dönemin temel başlıklarından biri olacağını belirterek, çalışmaların kesintisiz sürdüğünü ve halktan gelen taleplerin önceliklerini belirlediğini ifade etti.

“Belediyenin öncelikli sorunlarından biri kanalizasyon alt yapısı”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, belediyenin öncelikli sorunlarından birinin kanalizasyon altyapısı olduğunu ifade ederek, özellikle pandemi sonrası artan yapılaşmanın bu sorunu büyüttüğünü dile getirdi. Şu an için projelendirme aşamasında olduklarını belirten Sadıkoğlu, sahada yapılacak kapsamlı çalışmanın proje çalışmalarının devam ettiğini ancak, Long Beach bölgesinde yağmur suyu hattı alt yapı çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

“Pazar alanımız ihtiyaçlara göre şekillendi”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, kapalı pazar alanının ada genelinin en büyüklerinden biri olduğunu belirterek, projenin planlama sürecinde hem esnafın hem de yurttaşların görüşlerinin alındığını söyledi. Pazar alanında erişilebilirlik, sağlık hizmeti, ücretsiz internet ve sosyal alanların yer aldığını ifade eden Sadıkoğlu, köylerden ulaşım için minibüs desteği sağlandığını ve özel gereksinimli bireyler için de düzenlemeler yapıldığını dile getirdi.

Pazarın açılmasının ardından genel olarak olumlu geri dönüşler aldıklarını kaydeden Sadıkoğlu, farklı bölgelerden ve Kıbrıs’ın güneyinden ziyaretçilerin geldiğini söyledi. Fiyat dengesi ve sürdürülebilirliği yakından takip ettiklerini belirten Sadıkoğlu, esnafın ürünlerinin tazelik ve kalite açısından memnuniyet yarattığını, yurttaşların taleplerini dinleyerek çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

“Kantara’yı bir çekim merkezi haline getirmek istiyoruz”

Haziran ayında açılması planlanan Gençlik Merkezi’nin, gençlerin talepleri doğrultusunda şekillendirildiğini belirten Sadıkoğlu, projeyi “Katılımcı bir anlayışın ürünü” olarak tanımladı. Sadıkoğlu, merkezin ikinci etabında spor alanları ve sosyal tesislerin de planlarının arasında olduğunu ve bununla ilgili de açılıştan hemen sonra çalışmaların başlayacağını ifade etti. Sadıkoğlu, ilerleyen dönemde başlatmak istedikleri bir diğer projenin ise Kantara’yı bir çekim merkezi haline getirmek olduğunu söyledi. Özellikle doğayı koruyacak ve çevreye kesinlikle zarar vermeden geliştirilecek bir proje olduğunun altını çizen Sadıkoğlu, “Kantara bölgesi için hazırlanan proje kapsamında yürüyüş ve bisiklet yolları, kamp alanları ve doğaya uyumlu konaklama alanlarının yapılması hedefleniyor” ifadelerini kullandı.

“Bu tür etkinliklerin birleştirici gücüne inanıyoruz”

Sadıkoğlu, yıl boyunca düzenledikleri kültürel etkinliklerle çok kültürlü yapıyı desteklediklerini belirterek, farklı milletlerden insanların bir araya geldiği organizasyonların toplumsal kaynaşmaya katkı sağladığını söyledi. “Kültürlerin Kaynaşması” etkinliğine dikkat çeken Sadıkoğlu, yaklaşık 70 farklı milletten insanın yaşadığı bölgede herkesin kendi kültürünü tanıttığını ve bu tür etkinliklerin birleştirici gücüne inandıklarını ifade etti.

Yıl içerisinde festivallerin süreceğini belirten Sadıkoğlu, bu yıl “Birinci Bal Hasadı Festivali” için hazırlıkların devam ettiğini ve Geleneksel İskele Festivali’nin de haziran ayında başlayacağını kaydetti.

“Gecikmeler olsa da mutlaka tüm İskele’nin sorunlarına yetişiyoruz”

Artan nüfus ve kentleşmeyle birlikte altyapı ve planlama konularının daha fazla önem kazandığını kaydeden Başkan Sadıkoğlu, tüm İskele’nin sorunlarına yetişmek için çalıştıklarını söyledi. Yeni bağlanan köylerde de ekiplerin yoğun şekilde çalıştığını ifade eden Sadıkoğlu, yol projeleri ve sosyal alan çalışmalarının sürdüğünü, bu yıl park açılışlarının yapılacağını kaydetti.

Yeni dönemde büyümenin nasıl yönetileceğinin temel başlıklardan biri olacağını dile getiren Sadıkoğlu, hizmet anlayışlarının seçim dönemleriyle sınırlı olmadığını vurguladı. Halkla temas ve geri bildirimlerin belirleyici olduğunu ifade eden Sadıkoğlu, Şht. İlker Karter İlkokulu ile ilgili yol projesinin de gündemde olduğunu belirterek, “Bu topraklara sevdalıyız” dedi.