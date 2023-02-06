Arıklı: Ankara’ya özel uçak kalkacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, acil durumdaki yolcuları Ankara’ya ulaştırmak adına bu akşam saat 20.00’de özel uçak kaldırmayı planladıklarını açıkladı.

Arıklı, Ankara’ya gidecek yolcuların saat 17.30 a kadar isimlerini 0542 8807644 ve 0533 8638288 numaralı bakanlık telefonlarını arayarak yazdırmaları çağrısında bulundu.

İsimlerini yazdıran kişilerin en geç saat 18.00’de Ercan Havaalanı’nda olmasını isteyen Arıklı, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: Değerli Vatandaşlarımız, Türkiye’ye ulaşımı sağlamak için bütün yolları deniyoruz. Gemilerimizin kapasitesinin üzerinde yolcu almak zorunda kaldık. Adana, Hatay, Adıyaman, Gaziantep ve diğer cıvar Havaalanları acil yardım uçuşları dışında uçuşlara kapatıldı. Tek şansımız acil durumdaki yolcularımızı Ankara’ya ulaştırmak. Bu akşam saat 20 de Ankara’ya özel uçak kaldırmayı planlıyoruz. Ankara’ya gidecek yolcuların saat 17.30 a kadar isimlerini aşağıdaki Bakanlık telefonlarını arayarak yazdrımalarını rica ediyorum. İsimlerini yazdıranlar en geç saat 18 de Havaalanında olmalıdırlar. Ulaşım tel; 0542 8807644 0533 8638288