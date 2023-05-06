Araçlar suya gömüldü, yollar kapandı, ağaçlar yıkıldı!

YENİDÜZEN

Ülke genelinde etkili olan dolu ve yağmur yağışı, yaşamı durma noktasına getirdi.

Başkent Lefkoşa dahil olmak üzere pek çok şehirde yolları su bastı, trafik durdu, bazı araçlar su altında kaldı.İtfaiyei, polis ve belediye ekiplerine ait araçlar 1 saatlik şiddetli yağış süresince hiç durmadı.

Öğlen saatlerinde Mesarya bölgesini beyaza bürüyen dolu yağışı, 15.00 itibariyle diğer bölgelere de yayıldı.

Yaklaşık 1 saat süren sağanak yağışın ardından özellikle Lefkoşa ve Gönyeli’deki bazı yollar trafiğe kapandı, ağaçlar söküldü, bazı araçlar su altında kaldı.

Öte yandan polis, Lefkoşa - Girne Anayolu, Girne - Değirmenlik Anayolu ve Boğaz - Dikmen Anayolunda görüş mesafesinin azaldığını, bu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri istendi.

Yollar kapandı

Gönyeli – Alayköy Belediyesi, Şht. Hüseyin Amca Caddesi, Cengiz Topel Sokak, Soylu Sokak ve Hatim Nine Sokak’ın kullanılmamasını talep etti.

Sağanak yağış sonucu Lefkoşa'da Cemal Gürsel Caddesi (Girne Kapısı) yağmur sularının yükselmesi nedeniyle geçici süreliğine polis tarafından trafik akışına kapatıldı.

Lefkoşa Türk Belediyesi ekiplerinin müdahalesi sonucu yağmur sularının tahliye edilmesinin ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.

Araçlar su altında kaldı

Gönyeli – Yenikent bölglerinde, sağanak yağış sonucu yolları su bastı. YENİDÜZEN muhabirinin gözlemlerine göre en az 3 araç su altında kaldı. Belediye ve itfaiye ekipleri, su altında kalan araçlara müdahale etti.

Ağaç yola devrildi

Öte yandan Ortaköy'de Levent Koleji önlerinde yağış ve fırtına nedeniyle sökülen bir ağaç yola düştü. Polis, gerekli tedbirlerin alındığını, trafiğin tek şeritten kontrollü olarak verildiğini, ağaca LTB ekiplerinin müdahale ettiğini açıkladı.

Trafik ışıkları arızalandı

Yine yağış sonucu Lefkoşa'da Eski Türk Hava Yolları kavşağı trafik ışıkları ile Göçmemköy'de Metropol trafik Işıkları oluşan arıza nedeniyle devre dışı kaldı.