Araçlar, Meclis önünden çekiliyor: “Önceliğimiz çalışanlardı”

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, “yerel yönetimler reformu”na ilişkin tasarının, “belediye emekçilerinin haklarına halel getirmeyecek” şekilde komiteden geçtiğini, bu nedenle Meclis önündeki araçlı eylemi sonlandırma kararı aldıklarını ifade etti.

YENİDÜZEN’e konuşan Yalınkaya, “Tasarı Meclis Genel Kuruluna gidecek, bundan sonraki sürece siyaset kurumu sahip çıkacak. Bizim önceliğimiz çalışanlardı, bu konuda hiçbir sıkıntımız kalmadı” dedi.

Yalınkaya, “Tasarının Genel Kurul’da takipçisi olacağız” ifadelerini de kullandı.

“Yerel yönetimler reformu”na ilişin tasarıya tepki gösteren BES, dün akşam saatlerinde Meclis önünde ‘şok’ bir araçlı eylem başlatmıştı. Tasarının bugün sabaha karşı, İdari Kamu ve Sosyal İşler Komitesi'nden hükümetin oy çokluğuyla geçmiş ve Genel Kurulu’a taşınmasına karar verilmişti.