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Aracında ve üzerinde 2 gram uyuşturucu bulundu

Aracında ve üzerinde 2 gram uyuşturucu bulundu

Güzelyurt’ta dün İzzet Kombos Bulvarı üzerinde polis tarafından şüpheli vaziyette görülen P.M.’nin 25 yaşındaki (E) aracında ve üzerinde yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. 

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Güzelyurt’ta dün İzzet Kombos Bulvarı üzerinde polis tarafından şüpheli vaziyette görülen P.M.’nin 25 yaşındaki (E) aracında ve üzerinde yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. 
P.M. tutuklandı. 

 

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