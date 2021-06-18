Aracında ve üzerinde 2 gram uyuşturucu bulundu
Güzelyurt’ta dün İzzet Kombos Bulvarı üzerinde polis tarafından şüpheli vaziyette görülen P.M.’nin 25 yaşındaki (E) aracında ve üzerinde yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.
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Güzelyurt’ta dün İzzet Kombos Bulvarı üzerinde polis tarafından şüpheli vaziyette görülen P.M.’nin 25 yaşındaki (E) aracında ve üzerinde yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.
P.M. tutuklandı.
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Etiketler : uyuşturucu, polis basın bülteni