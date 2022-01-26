Aracı hasara uğrattılar, tutuklandılar!

Lefkoşa’da B.C.Ş’nin kullanımındaki araç, 7 Ocak’ta kar maskeli 4 erkek şahıs tarafından hasara uğratıldı.

Polis olayla ilgili E.S ile Y.A’yı tutukladı.

“Özel hayatın gizliliğine aykırı hareket, kasti hasar, tecavüz-i alet taşıma, rahatsızlık, uygunsuz tavır hareket” meselesi ile tutuklanan zanlılar teminatla serbest kaldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, olguları aktardı.

Polis, zanlı E.S ve Y.A’nın “Özel hayatın gizliliğine aykırı hareket, kasti hasar, tecavüz-i alet taşıma, rahatsızlık, uygunsuz tavır hareket” meselesi ile tutuklandığını belirtti.

Polis, 7 Ocak saat 23.45 raddelerinde Lefkoşa' da Cyprus Life Hastanesi karşısındaki

toprak alan içerisine B.K.' ya ait, B.C.Ş.’nin kullanımındaki aracın kar maskeli 4 erkek şahıs tarafından hasara uğratıldığını aktardı.

Mesele ile ilgili 10 Ocak tarihinde KGYS görüntülerinden yürütülen tahkikat neticesinde olayda kullanılan araç ile zanlının tespit edildiğini belirtti.

Zanlının Lefkoşa' da tespit edilerek, tutuklandığını, olayda kullanılan aracın emare alındığını söyleyen polis, zanlı Y.A’nın gönüllü ifade verip, suçunu itiraf ettiğini aktardı.

Olayı cep telefonuna çektiler…

Polis, zanlı Y.A’nın zanlı E.S’ye ait cep telefonu ile olayı çektiğini ve görüntüleri güneyde kalan F.G’ye gönderildiğini tespit edildiğini anlattı.

Polis, aranan zanlının yasal olmayan yolla yurtdışına kaçtığının tespit edildiğini belirtti.

Zanlı aleyhinde başlatılan tahkikatın tamamlandığını söyleyen polis, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlamalarını talep etti.

Teminatla serbest

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispat-ı vücutta bulunması, 3’er bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.