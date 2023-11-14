Araç sürücüsü 195 promil alkollü çıktı

Lefkoşa - Girne anayolunda iki bisiklet sürücüsüne çarparak kaçan İ.A.O. tutuklanarak mahkemeye çıkarılarak 3 gün tutukluluk kararı alındı. Polis, zanlıya olay günü alkol testi yapıldığını ve 195 promil alkol tespit edildiğin açıkladı.

Polis memuru Emine Çıkaran mahkemede olguları aktardı. Polis, 13 Kasım 2023 tarihinde 06.30 - 06.50 saatleri arasında olayın meydana geldiğini kaydetti.

Lefkoşa - Girne Anayolu’nun 2-3’üncü kilometreleri arasında, kimliği meçhul sürücünün yönetimindeki meçhul plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu, o esnada güney istikametine doğru seyretmekte olan 36 yaşındaki Berkal Volkan ve 46 yaşındaki Nurettin Ulvi’nin kullanımlarındaki bisikletlerin arka kısmına, çarptıktan sonra kaza yerinde isim ve adres vermeden ayrıldığını bildirdi.

Berkal Volkan’ın durumu ağır

Polis, kazada yaralanan Nurettin Ulvi’nin acil serviste, Berkal Volkan’ın ise yoğun bakıma kaldırıldığını ve durumunun kritik olduğunu belirtti.

Polis, yapılan soruşturma sonucu kazaya neden olan sürücünün 28 yaşındaki İ. O. A.’nın olduğunun belirlendiğini, zanlının evinde tespit edilerek, tutuklandığını söyledi.

Zanlı 195 promil alkollü çıktı

Polis, zanlının tutuklandığı saat olan 12. 30’da alkol testi yapıldığını, zanlının 195 promil alkollü çıktığını söyledi. Zanlının kazalı aracı bir arkadaşıyla birlikte Lefkoşa’da adını bilmediği bir tamirciye bıraktığını söylediğini kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini, incelenmesi gereken kamera görüntüleri, alınacak ifadeler olduğunu belirtti. Polis, ayrıca ağır yaralı olan şahsın durumunun değişebileceğini ifade ederek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.