Araç seyir halindeyken aniden alevlendi
Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde dün gece seyir halinde bulunan bir araç aniden alev aldı.
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Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde dün gece seyir halinde bulunan bir araç aniden alev aldı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde dün gece 23.30 sıralarında Mehmet Can Serin'in kullanımındaki araç seyir halindeyken aniden alev aldı. Polis, aracın aniden alevler içinde kalma sebebinin motor bölümünde meydana gelen benzin kaçağı nedeniyle gerçekleştiği bilgisini verdi.
Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, söz konusu araç tamamen yandı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Foto: arşiv
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