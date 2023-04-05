Araç içerisinde tabanca, mermi ve uyuşturucu bulundu

Mağusa’da bir araç park yerinde, 36 yaşındaki A.Y.’nin (E) şüpheli hareketleri üzerine, kullanımındaki araçta polis tarafından yapılan aramada, bir tabanca, tabancaya ait şarjör, 4 canlı mermi, yarım gram ağırlığında uyuşturucu madde ve üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan el yapımı nargile parçaları ile yemek kaşığı bulunarak emare olarak alındı.

Dün saat 11.30 sıralarında meydana gelen olay sonrası A.Y. tutuklandı.