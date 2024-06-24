Ara seçim Pazar günü yapılıyor

Kıbrıs'ın kuzeyinde “Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimi” 30 Haziran Pazar günü yapılıyor.

Yüksek Seçim Kurulu’nun ara seçimle ilgili takvimine göre, 27 Haziran seçmen kartlarının dağıtılmasının, 29 Haziran ise seçim propagandasının son günü…

Yüksek Seçim Kurulu, 30 Haziran’da yapılacak “Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimi”nde muhtar ve ihtiyar heyeti üyeliği adaylığı için yapılan başvurularla ilgili ilanında, Girne ilçesine bağlı Dikmen'de, Aşağı Dikmen Mahallesi muhtar adaylığına, Mustafa Cumhur, Tahir Sancak, Levent Efendi, Ahmet Ulutan, Cengiz Topel Ak ve Kaan Güçsav’ın başvuru yaptığını duyurmuştu. Güzelyurt İlçesi, Güneşköy Mahallesi, ihtiyar heyeti adaylığına ise Mustafa Has başvurdu. Boş bulunan diğer ihtiyar heyeti üyelikleri için ibaşvuru yapılmadı.