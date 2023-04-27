“Ara seçim değil, erken seçim lazımdı”

▶ YENİDÜZEN yurttaşa ‘seçimi’ sordu, çoğunluk ‘tek bir milletvekili seçimi’ yerine Hükümet’ten memnuniyetsizliğini de dile getirerek ‘erken seçim istediğini’ söyledi, böylesi ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir dönemde tek milletvekili için seçime gidilmesini eleştirdi.

Batuhan BORAKAN

Kudret Özersay’ın istifasıyla boşalan bir milletvekilliğine yönelik ara seçim tarihi belirlense de, ‘erken seçim’ gündemden düşmedi.

YENİDÜZEN yurttaşa ‘seçimi’ sordu, çoğunluk ‘tek bir milletvekili seçimi’ yerine Hükümet’ten memnuniyetsizliğini de dile getirerek ‘erken seçim istediğini’ söyledi, böylesi ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir dönemde tek milletvekili için seçime gidilmesini eleştirdi.

Yenidüzen’e konuşan yurttaşların bir kısmı ise ‘seçimlerden usandığını’ ifade etti, seçim sonucunda ‘hiç bir şeyin değişmediğinden’ de yakındı.

Yurttaş ne dedi?

Bengül Gargınsu:

“Birilerinin koltuğu gidecek diye korkularından erken seçim istemiyorlar”

Bengül Gargınsu, “Erken seçim yapılsın fakat birilerinin koltuğu gidecek diye korkularından istemiyorlar” dedi.

Gargınsu, “Bir yıl daha o koltuğa sahip çıksınlar diye bir milletvekili için 30 milyon TL’yi boşu boşuna harcayacaklar” ifadelerine yer verdi.

Memduh Çeto:

“Bir kişi için seçim yapılamaz, bu halkın parası boşa harcanamaz”

Mehmet Çeto, “Bir kişi için seçim yapılamaz, bu halkın parası boşa harcanamaz” dedi.

“Ünal Üstel hükümeti Üst’El hükümetidir, başkası tarafından yönetilen bir hükümettir” diyen Çeto, “Haziran’da erken seçim yapılsın ve bu halk neyi seçtiğini öğrensin” şeklinde konuştu.

Çeto, “Hükümet erken seçimi talimat almadıklarından dolayı yapamıyorlar” ifadelerine yer verdi.

Mehmet Nusret:

“Kim hizmet verecekse o gelsin ama bu topraklarda hiç kimse güdümlü olmasın”

Mehmet Nusret, “Erken seçim olması gerek, genç vekillerin, iş yapacak kişilerin seçilmesi lazım” dedi.

“Kim hizmet verecekse o gelsin ama bu topraklarda hiç kimse güdümlü olmasın” diyen Nusret, gençlerin önünü açsınlar, Kıbrıs için birşey yapsınlar” şeklinde konuştu.

Hüsnü Arslanyürek

“UBP bir parti değil, teşkilattır”

Hüsnü Arslanyürek, “Erken seçime gidilmesi gerekir, belki artık kurtuluruz bu UBP’den” dedi.

Arslanyürek, “Hangi parti gelirse gelsin hiç bir şey değişmeyecek” şeklinde konuştu.

“UBP bir parti değil, teşkilattır” diyen Arslanyürek, “İnsanları, gençleri iş vaadiyle kandıran bir teşkilattır” ifadelerine yer verdi.

Halil Selçuk:

“Hükümet iş yapmıyor, erken seçime gidilsin tek çaresi budur”

Halil Selçuk, “Hükümet iş yapmıyor, erken seçime gidilsin tek çaresi budur” dedi.

“14 Mayıs’ta Türkiye’de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde mevcut iktidar eğer kaybederse, burada hükümet bitmiştir” diyen Selçuk, “Üretimi olmaya olmayan bir devlet her zaman mahkumdur” ifadelerine yer verdi.

Ahmet Naci:

“Bu seçim yalnızca Lefkoşa’da yapılmalıdır”

Ahmet Naci, “Benim düşüncem bu seçimin yalnızca Lefkoşa’da yapılmasıdır” dedi.

Naci, “Kudret Özersay Lefkoşa milletvekiliydi bütün ilçelerde sandığa gidip masraf yapmaya gerek yoktur” şeklinde konuştu. Genel seçim tarihinin üzerinden çok uzun bir zaman geçmediğini belirten Naci, “her sene genel seçime mi gideceğiz?” ifadelerine yer verdi.

Kadriye Keskindağ:

“Çok sık seçimler oldu, ülke bir seçimi daha kaldırabilir mi belli değil”

Kadriye Keskindağ, “En mantıklısı Lefkoşa milletvekili olduğu ve tek bir kişi olduğu için yalnızca Lefkoşa’da bir seçim yapılmasıdır” dedi.

“Çok sık seçimler oldu, ülke bir seçimi daha kaldırabilir mi belli değil” diyen Keskindağ, “ada geneli bir seçim olursa sandığa gitme oranı yarı yarıya düşer diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Halil Bilener:

“Erken seçime gidilmesi bir şey değiştirmez… Halk değişmedi aynı halktır yeniden aynı kişileri seçecek”

Halil Bilener, “Bana göre bir kişi için erken seçime gidilmemesi gerekir, seçilenleri de düşünmek lazım” dedi.

“Bir kişi için 49 kişi yeniden masraf yapacak” diyen Bilener, “Erken seçime gidilmesi bir şey değiştirmez. Halk değişmedi aynı halktır yeniden aynı kişileri seçecek” ifadelerine yer verdi.

Bilener, CTP’nin UBP ile ortak hükümet kurup ellerini taşın altına koymaları gerekirdi. En doğru yol buydu” şeklinde konuştu.