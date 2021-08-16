Ara emrine rağmen inşaata devam!

Güven Yapı Kooperatifi tarafından Girne’de başlatılan 105 dubleks konutlu site inşaatla ilgili mahkeme ara emri kararı verdi ancak inşaat durmadı. Girne Belediye ekipleri ara emri tebliğ etmek adına inşaat alanına gitti ancak inşaat hala sürüyor.

İnşaat alanında YENİDÜZEN’e konuşan Kofalı İnşaat Direktörü Ali Kofalı, yazılı tebligat almadıklarını bu nedenle çalışmaları durdurmayacağını söyledi. İnşaat alanına gelip basına bilgi veren Kofalı, şu açıklamayı yaptı: Hukukçularla konuştuk. Alınan karar kiralamayı engellemedir. Çalışmaların durmasıyla ilgili değil karar. Belediyenin bir şey tebliğ etmesi önemli değil, önemli olan icra memurlarının gelmesi kararı tebliğ etmesidir.

"Güven Yapı" davasında ara emri!