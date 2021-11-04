Ara bölgenin gözetimi için protokol

Kıbrıs Cumhuriyeti ve İsrail arasında bugün imzalanan protokol ile ara bölgenin gözetimini sağlayacak yeni bir sistem tedarik edilecek.

Konu ile ilgili yazılı açıklama yapan Kıbrıs Savunma Bakanlığı, İsrail Savunma Bakanlığı yetkililerinin ziyareti sırasında anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Adayı bölen 180 kilometre uzunluğundaki tampon bölge, Lefkoşa’da ‘Yeşil Hat’ olarak anılıyor. 346 2 kilometre alanı kapsayan ara bölgenin genişliği 20 metre ile yedi kilometre arasında değişiyor.

Cyprus Mail’in haberine göre, ara bölge, düzensiz göçmenlerin kuzey ile güney arasındaki geçişleri ile son günlerde gündem oldu.