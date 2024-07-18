Ara bölgedeki dikenli teller yeniden gündemde

Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti tarafından, kaçak mülteci akınlarını önleme gerekçesiyle 2021-22 yıllarında “Astromerit – Akaki (Akaça)” köyleri arasındaki ara bölgeye döşenen 14 kilometrelik dikenli tellerin kaldırılması konusu yeninden gündeme geldi.

Fileleftheros gazetesi: “Dikenli Teller Dondu – Tepkilere Rağmen Hükümet Kaldırılmalarının Yanış Mesaj Gönderebileceğinden Endişe Ediyor – Dikenli Teller Konusunu Yeniden Değerlendiriyorlar” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, önceki hükümet tarafından ara bölgeye döşenen dikenli tellerin kaldırılması konusuna yer verdi.

Gazete, bir önceki hükümet tarafından “Astromerit-Akaki (Akaça)” köyleri arasındaki ara bölgeye yerleştirilen dikenli tellerin kaldırılması konusunun BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in raporu sonrasında şimdiki hükümetin gündemine geldiğini ancak söz konusu tellerin kaldırılmasıyla yanlış mesaj verilebileceği endişesinin taşındığını yazdı.

Eski hükümetin, yeni dikenli teller döşenmesi kararı da aldığını ve hatta ihaleye çıkarak gerekli malzemeleri getirttiğini belirten gazete, hükümetin değişmesiyle yeni hükümetin projeyi ilerletmediğini hatırlattı.

Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin, tellerin kaldırılmasının mülteci sorunuyla mücadele konusunda yanlış mesaj vereceği endişesini taşıdığı, yeni teller döşenmesi konusunda ilerlenmese bile mevcut olanların kaldırılması yönünde de herhangi bir adım atılmadığı ifade edildi.