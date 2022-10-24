App Store ve Google Play'den ücretsiz indirin: “Self-check ile değişiklikleri erken fark edin, geç kalmayın”

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi tarafından 2018 yılında geliştirilerek Kanser Hastalarına Yardım Derneği'ne hediye edilen Self-Check uygulamasının, Telsim'in iletişim desteği ile app store ve google play'den (http://onelink.to/selfcheck ) ücretsiz indirilebileceğini duyuruldu.

Konsey, kadınlara “self-check ile değişiklikleri erken fark edin, geç kalmayın” çağrısında bulundu.

“Meme kanseri ilk kez dünyada en çok görülen kanser türü oldu”

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 2020 yılında en sık görülen kanser türleri listesinde ilk sıranın değiştiğini, son 20 yıldır en sık görülen kanser türü olan akciğer kanserinin ikinci sıraya gerileyerek, ilk sıraya meme kanserinin yükseldiğini anımsatan Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, uzmanların hastalığın erken teşhis edilmesinde; kişinin kendi meme yapısını tanımasının, düzenli olarak kendini elle ve gözle muayene etmesinin hayati öneme sahip olduğu konusunda birleştiğine vurgu yaptı.

Katıldığı bir televizyon programında Ekim ayının meme kanseri farkındalık ayı olması nedeniyle konuyla ilgili değerlendirmelerde buluna Dr. Ahmet Savaşan, DSÖ verilerine bakıldığında Dünya çapındaki kanser vakalarının yaklaşık yüzde 12’sini oluşturan meme kanserinin, dünya çapında en sık teşhis edilen kanser ve kanser ölümlerinin de önde gelen nedeni olduğunun görüldüğünü söyledi.

Kanser vakaları 2040’a gelindiğinde 30 milyona yükselecek…

DSÖ’nün verilerinin 2020’de 19,3 milyon olan toplam kanser vakasının 2040’a gelindiğinde 30 milyona yükseleceğini gösterdiğine dikkat çeken Savaşan, yine DSÖ’nün risk faktörlerine karşı yaptığı uyarılarda, kanserden ölümlerin yaklaşık üçte birinin sigara ve alkol kullanımı, yüksek vücut kitle indeksi, meyve ve sebze tüketiminin azlığı ve fiziksel aktivite eksikliğinden kaynaklandığını da vurguladığını belirtti.

Beklentimiz kadınların kendi kontrolünü yaparak değişiklikleri fark etmeleri…

Uzmanların meme kanseri hakkındaki farkındalığın artması ve hastaların evde kendi kendilerine yapacakları kontrollerle, erken tanıya ciddi katkı sağlayacağı konusunda birleştiklerini belirten Dr. Ahmet Savaşan, “kadınlardan göğüs kanseri belirtilerine bakarak teşhis koymaları beklenmiyor. Buradaki beklenti kadınların belli aralıklarla kendi kontrollerini doğru yapması ve olabilecek değişiklikleri fark edip ilgili uzmana görünmeleridir. Unutulmamalıdır ki göğüste saptanan değişikliklerin çok büyük bir kısmı iyi huylu sebeplere bağlıdır. Burada önemli olan az sayıdaki kötü huylu lezyonların tespit edilip gerekli tedavinin gecikmeden yapılmasıdır” dedi.

Self-Check doğru meme kontrolünün nasıl yapılacağını öğretiyor…

Uzmanların hastalığın erken teşhis edilmesinde; kişinin kendi meme yapısını tanımasının, düzenli olarak kendini elle ve gözle muayene etmesinin hayati öneme sahip olduğunu vurguladığını söyleyen Ahmet Savaşan, Sağlık Turizmi Konseyi’nin geliştirdiği self-check uygulaması ile erken teşhis konusunda kadınlara 7 gün 24 saat evlerinde doğru yöntemler ile meme muayenelerini yapabilmelerine olanak yaratıldığını belirtti.

Shelf-check sosyal medyada, TV’lerde ve Telsim SMS’leri ile tanıtılıyor…

Klinik meme muayenesi, ultrasonografi, mamografi, MR ve biyopsi gibi tanı yöntemlerinden önce kendi kendine meme muayenesi yapılmasının meme kanserinin erken teşhis edilmesinde önemli bir rolü bulunduğunun altını çizen Ahmet Savaşan, kadınların doğru yöntemlerle meme muayenelerini yapabilmelerine olanak sağlayan Self-Check uygulamasının faydalarının gerek sosyal medya ve televizyonlarda yayınlanan kamu spotu, gerekse de KKTC Telsim’in attığı sms mesajları ile ülkede yaşayan bütün insanlara tanıtıldığını söyledi.

App Store Ve Google Play'den Ücretsiz İndirin…

Konsey tarafından 2018 yılında geliştirilerek Kanser Hastalarına Yardım Derneği'ne hediye edilen Self-Check uygulamasının, Telsim'in iletişim desteği ile app store ve google play'den (http://onelink.to/selfcheck ) ücretsiz indirilebileceğini belirten Ahmet Savaşan, kadınlara “self-check ile değişiklikleri erken fark edin, geç kalmayın” çağrısında bulundu.