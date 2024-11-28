AP'deki 3 Kıbrıslı Rum milletvekili yeni komisyona ret oyu verdi

Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) 3 Kıbrıslı Rum milletvekilinin, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in 1 Aralık’tan itibaren görev yapacak 26 kişilik yeni yönetim kademesine ret oyu verdiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, AKEL’in AP’deki Milletvekili Yorgos Yeorgiu, ELAM’ın Milletvekili Yeadis Yeadi’nin ve Bağımsız Milletvekili Fidias Panayotu’nun ret oyu; DİSİ’nin AP'deki Milletvekili Lukas Furlas ile Mihalis Hacıpandelas ve DİKO’nun Milletvekili Kostas Mavridis’in de kabul oyu verdiğini yazdı.

Gazete, ret oyu veren milletvekillerinin, yeni oluşumun uzun vadeli sorunları (askersizleştirme, savaşlar, işsizlik, fakirlik, yabancı fobisi vb.) çözmesini beklemediklerini ve beklendiği düzeyde demokratik olmayan bu oluşumun ikna edici olmadığını belirttiklerini kaydetti.

Haberde, kabul oyu veren milletvekillerinin de, AB’nin 1 Aralık itibarıyla iş üretmeye başlaması ve devamlılık sağlanması için yeni oluşumu kabul ettiklerini ve bu oluşumun gereken dinamiğe sahip olduğuna inandıklarını dile getirdikleri ifade edildi.