Antalya zirvesi sona erdi: Ateşkes çıkmadı, taraflar birbirini suçladı

Rusya ile Ukrayna dışişleri bakanları arasında Antalya'da yapılan görüşmede somut bir ilerleme sağlanamadı. Ateşkes kararı alınamazken, tarafların birbirlerine yönelik suçlamaları sürdü.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dİmitro Kuleba, ilk açıklamasında "Görüşmeler ne kolaydı, ne zordu" dedi; aynı formatta yeniden görüşmeye hazır olduğunu açıklarken Rusya'nın kendilerinden taleplerini 'teslimiyet listesi' olarak niteledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Moskova'nın Ukrayna'nın tarafsızlığını talep ettiğini vurguladı. Lavrov, Rusya'nın güvenliğinin NATO tarafından tehdit edilmesi nedeniyle operasyona mecbur bırakıldıklarını söylerken, "Nükleer savaş çıkar mı?" sorusuna "Buna inanmak istemiyorum ve inanmıyorum" yanıtını verdi.

Tarafların öne çıkan açıklamaları şöyle oldu:

'24 SAATLİK ATEŞKES İSTEDİK, İLERLEME KAYDEDEMEDİK'

Kuleba, Ukrayna'nın Mariupol kentininin havadan sürekli bombardıman altında olduğunu, görüşmeye insani amaçla geldiğini ifade ederek "Mariupol kentinden sivillerin çıkışı için yardım rica ediyoruz. İnsani koridorun oluşturulması gerekiyor Mariupol'e insani yardım temin etmek için. Ne yazık ki Bakan Lavrov (insani koridorlar) buna bir taahhüt vermedi. Yine de yetkililerle bu konuyla ilgili konuşacağını, yazışacağını belirtti. 24 saatlik bir ateşkes istedik ama herhangi bir ilerleme kaydedemedik. Öyle gözüküyor ki diğer karar alıcıların devreye girmesi gerekecek" diye konuştu.

Kuleba, "Lavrov'a basit bir öneride bulundum. 'Şu an Ukraynalı yetkilileri arayabilir ve insani koridorlar için size yüzde 100 garanti verebilirim' dedi. Ona 'Siz de bunu yapabilir misiniz?' diye sordum, yanıt vermedi" dedi.

'UKRAYNA TESLİM OLMAYACAK'

Kuleba, "Rusya'nın talepleri teslimiyet listesi gibi" derken, "Ukrayna teslim olmayacak" vurgusu yaptı. "Dengeli diplomatik çözümler aramaya açığız" diyen Kuleba, "Edindiğim izlenime göre Rusya şu an bir ateşkes ilan edecek bir durumda değil" ifadelerini kullandı. Kuleba, "Lavrov (insani koridorlar) buna bir taahhüt vermedi. Yine de ilgili yetkililerle bu konuyla ilgili konuşacağını belirtti" dedi.

'UKRAYNA NÜKLEER SİLAH İSTEMİYOR'

Ukrayna Dışişleri Bakanı, Rusya'nın askerlerini nükleer tesislerden çekmesini de talep etti; 'Rusya'nın, Ukrayna'nın nükleer silah elde etmeye çalıştığına' dair açıklamasının yanlış olduğunu söyledi.

'AYNI FORMATTA GÖRÜŞMEYE HAZIRIM'

Sahadaki insani konular için çabaları sürdürmeye karar verdiklerini aktaran Kuleba, "Ben yine böyle (Antalya'daki gibi) bir formatta buluşmada mutabık kaldım. Çözüm arama ihtiyacı doğarsa yeniden buluşmaya mutabıkım" ifadelerini kulandı.

Lavrov'un Rusya'daki karar vericilerle istişare etmesini ve insani koridorun çalışmasını umut ettiklerini dile getiren Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, "Biz savaşı durduramıyoruz. Bize saldıran ülke ve devlet bunu istemiyorsa savaşı durduramayacağız" değerlendirmesini yaptı. Kuleba, bugün ihtiyaç duydukları tek şeyin "ciddi ve yapıcı bir görüşme" olduğunun altını çizerek "Rus tarafı görüşmeye hazır olacağı zaman ben de bu görüşmeye hazır olacağım" dedi.

'LAVROV SADECE DİNLEMEK İÇİN GELMİŞ'

"Ben burada bir Dışişleri Bakanı olarak, karar alabilme yetkisinde biri olarak, çözüm bulma amacıyla geldim ama kendisi (Lavrov) sadece dinlemek amacıyla gelmiş."

LAVROV: ZİRVE KARARI PUTİN-ERDOĞAN ZİRVESİNDE ALINDI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise yaklaşık olarak eş zamanlı başlayan basın toplantısında, zirve kararının Putin ile Erdoğan'ın görüşmesinde alındığını söyledi. Lavrov, "Bugünkü görüşmede şu anlaşıldı. Müzakerelerin yerini alacak hiçbir şey yok" dedi.

'MÜZAKERE YOLUNUN YANLIŞ YERLERE SAPTIRILMAMASINI İSTİYORUZ'

Lavrov, "Ukraynalı meslektaşlarımız tarafından, ki bunu sürekli yapıyorlar, herhangi bir şekilde gerçek müzakere yolunun yanlış yerlere saptırmamalarını istiyoruz" derken, "Biz Rusya tarafının günlük insani koridor açılması önerisini tekrarladık. En etkili ve en güvenli güzergahların seçilmesini amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

'DİĞER ÜLKELERE SALDIRMAYACAĞIZ, UKRAYNA'YA DA SALDIRMADIK'

Rusya Dışişleri Bakanı, "Siz Rusya Federasyonu’na yönelik bu tehdidi nasıl durduracaksınız? Bu Avrupa’ya da yayılabilir. Biz diğer ülkelere saldırmayacağız. Aslında Ukrayna’ya da saldırmadık. Uzun yıllardır teklif sunduk, kimse bizi dinlemedi. Putin, bu konuda çok ayrıntılı şekilde konuştu. Halk cumhuriyetlerine saldırılar uzun süredir planlı şekilde sürdürülüyordu" dedi.

'NÜKLEER SAVAŞ ÇIKACAĞINA İNANMIYORUM'

Lavrov "Nükleer savaş çıkar mı?" sorusuna "Buna inanmak istemiyorum ve inanmıyorum" diyerek yanıt verdi. Nükleer savaş temasının tartışmalarda sadece Batı tarafından gündeme getirildiğini savunan Lavrov, psikanaliz biliminin kurucusu Sigmun Freud'a atıfla, "Batı'nın Freud gibi sürekli bu konuya dönüp durması tabii ki bizi endişelendiriyor" diye konuştu.

'SİLAH GÖNDERENLER EYLEMLERİNDEN SORUMLUDUR'

Lavrov, "Ukrayna için güvenlik garantilerini ele almaya hazırız. Ukrayna'nın tarafsız olmasını istiyoruz" dedi. Rusya Dışişleri Bakanı, Batı'nın Kiev'e silah göndermesini de eleştirerek, "Ukrayna’ya silah gönderenler eylemlerinden sorumludurlar. Kiralık savaşçıları da teşvik edenler bundan sorumlu olacaktır" dedi. Rusya Dışişleri Bakanı, "ABD egemen ülkelere ne yapacağını söyleyerek dolanıyor. Bu Moskova'nın tarzı değil" diye konuştu.

'PUTİN, ZELENSKİY'LE GÖRÜŞMEYİ REDDETMEZ'

Rusya Dışişleri Bakanı, Putin ile Zelenskiy arasında bir görüşme ihtimalini de dışlamadı. Lavrov, "Kuleba ile Putin ve Zelenskiy’in bir araya gelme ihtimalini görüştük. Devlet Başkanı Putin, temas kurmayı asla reddetmez" dedi.

'HASTANEDE HASTA YOKTU'

Lavrov, Mariupol'da dün bombalanan hastanede hastaların yatmadığını da söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı, Batı medyasının sadece Ukrayna'nın bakış açısını yansıttığını belirtti. Lavrov, CNBC muhabirinin sorusuna yanıt olarak şu ifadeleri kullandı: "Aslında Rus silahlı güçleriyle ilgili bir sürü iddialarla karşılaşıyoruz. Bu doğum evinni çoktan Azov Taburu tarafından ele geçirildiği verileri Güvenlik Konseyi’ne 3 gün önce sunuldu. Kamuoyunun ne tür provokasyonlara maruz kaldığını kendiniz açıklayın."

Lavrov şöyle devam etti: "Medyada duygusal yorumlara yer veriliyor ama kimse objektif bilgiyle ilgilenmiyor. Bize ‘haklı gözükmek için’ bir çok söylemde bulunduğumuzu söylediniz. Peki yıllar önce Ukrayna’nın Rus aleyhtarı devlet konumuna gelmesi ve Ukraynalılardan Batı ve Rusya arasında tercih yapılmasının istenmesi insani miydi?" dedi.

Rus bakan, "Ukrayna topraklarında biyolojik laboratuvarlar ortaya çıktığında ve insanlık aleyhine çalışmalar yapıldığı ortaya çıktığında biz Batılı ülkelerin vicdanına seslenerek anlaşma talebinde bulunduk. Ancak NATO, genişleme tavrını sürdürdü. Biz Ukrayna’nın silahlandırılmasını veya neo-Nazi hükümeti kurulması ve birtakım faşist taburlar oluşturarak Devlet Başkanı tarafından 'şeref kıtası' olarak selamlanmasını istemiyoruz" ifadelerini kullandı. (DIŞ HABERLER)