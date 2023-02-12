Antakya'da depremin 155. saatinde zihinsel engelli genç enkazdan kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesinde, 23 yaşındaki zihinsel engelli Hüseyin Seferoğlu, enkazdan sağ çıkarıldı.

Depremden etkilenen Antakya'da, arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Cebrail Mahallesi'ndeki bir apartmanın enkazında Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinin çalışmalarıyla depremin 155. saatinde zihinsel engelli olduğu belirtilen 23 yaşındaki Hüseyin Seferoğlu enkazdan kurtarıldı.

Sağlık personeline teslim edilen Seferoğlu, tedavi altına alındı.

Öte yandan, El Salvador arama ve kurtarma ekipleri, enkaz altında kalan bir kadın ve çocuğu 150 saatin ardından kurtardı.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, El Salvador arama kurtarma ekiplerinin enkazdan 2 kişiyi sağ çıkardığını, Twitter hesabından yaptığı Türkçe paylaşımda duyurdu.

Bukele, yaptığı paylaşımda, "El Salvador Arama Kurtarma ekipleri, Türk ekiplerin desteğiyle, depremden 150 saat sonra bir kadın ve çocuğu enkaz altından sağ çıkardılar." ifadesini kullandı.

Ayrıca Bukele, kurtarılan kişilerin isimlerini de paylaşarak, nereden kurtarıldıklarına dair bilgi verdi.

El Salvador, Bukele'nin talimatıyla, depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'ye 100'ü aşkın arama ve kurtarma personeli görevlendirmişti.