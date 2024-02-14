“Annesini yere düşürdü, burnunun kırılmasına neden oldu”
Tartıştığı annesini iterek düşürüp, burnunun kırılmasına neden olmakla suçlanan O.T. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.
Tartıştığı annesini iterek düşürüp, burnunun kırılmasına neden olmakla suçlanan O.T. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.
Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde yaşam süren zanlının, evin mutfak kısmı içerisinde “TV’yi kim izleyecek” tartışması yaşadığı 76 yaşındaki annesini ittirdiğini söyledi.
Polis, yere düşen yaşlı kadının burun kemiğinin kırıldığını ifade etti.
Kadının aynı gün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldığını, burun kemiğinin kırıldığına dair rapor alındığını açıkladı.
Polis, kadının aynı gün ifadesinin alındığını, oğlundan şikayetçi olduğunu söylediğini aktardı.
Polis, ancak yaşlı kadının kısa süre sonra ek ifade vererek şikayetini geri çektiğini açıkladı.
Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının vatandaş olduğunu belirterek, cezaevine gönderilmesini talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.