“Ankara Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı”

TC Elçisi Metin Feyzioğlu, Naveed Akbar’ın hayatını kaybetmesine sebep olan feci trafik kazasının zanlısı, TSK mensubu Mehmet Eren Erdoğan ile ilgili açıklama yaptı.

Instagram hesabı üzerinden açıklama yapan Feyzioğlu, Erdoğan’ın Ankara Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığını söyledi, “Süreç yakından takip edilmektedir” dedi.

Anımsanacağı üzere akollü sürücü Erdoğan, Gemikonağı’ndaki bir bankta arkadaşıyla sohbet eden Naveed Akbar’a çarparak hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Erdoğan, “asker” olması nedeniyle tutuklanıp yargılanmak yerine, komutanlarına teslim edilmişti…

Feyzioğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Gemikonağı’nda yabancı uyruklu bir şahsın ölümüyle neticelenen kazada şüpheli, KKTC PGM’nin ve ilgili makamların süratle hazırladıkları ve Türkiye’ye gönderdikleri dosya kapsamında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklamaya sevk edilmiş ve Ankara Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Süreç gerek Türkiye gerek KKTC makamları tarafından yakından takip edilmektedir.”