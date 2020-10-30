Anız yaktı, yangına neden oldu

Kırklar’da izinsiz ve tedbirsiz anız yakan kişi yangına neden oldu.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün 14.00 sıralarında, Kırklar bölgesinde E.B.(E-55), tarlası içerisinde bulunan anızları yetkili makamdan izin almaksızın emniyet tedbiri almadan ateşe verince, kontrolden çıkan ateş yangına neden oldu.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu başka bir şahsa ait 32 dönümlük alan içerisinde bulunan anızlar, 2 top sulama lastiği, 200 metre damlama lastiği ve 27 adet rulo balya, 83 adet zeytin ağacı, 14 adet nar ağacı, 2 adet badem ağacı yanarak zarar gördü.

E.B. hakkında yasal işlem başlatıldı.

MAĞUSA'DA UYUŞTURUCU

Mağusa’da 27 Ekim’de G.D.’nin (E-24) tasarrufunda yaklaşık 8 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunması olayı ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında, olayla bağlantısı olduğuna inanılan B.Y.(E-25) de tespit edilerek tutuklandı.

HASPOLAT'TA HIRSIZLIK

Haspolat’ta faaliyet gösteren Arden Gıda isimli iş yerinde çalışan M.D.’nin (E-39) iş yerinden aldığı ürünleri başka iş yerlerine dağıttıktan sonra tahsil ettiği toplam 3.948.93 TL nakit parayı iş yeri muhasebesine teslim etmeyerek tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

KAHVEHANEDE KUMARA YASAL İŞLEM

Mağusa'da faaliyet gösteren H.Ö’nün (E-68) işletmeciliğini yaptığı kahvehanede polis tarafından yapılan kontrolde, bahse konu şahıs ile birlikte beş kişinin “pokerize” diye bilinen kumar oyununu para karşılığında oynadıkları tespit edildi.

Adı geçen şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.