“Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağız”

UBP-DP-YDP Hükümeti’nin hayat pahalılığı ödeneğini dondurmak amacıyla yürürlüğe koyduğu yasa gücünde kararnameye karşı sendikalar ortak basın açıklaması düzenledi. Açıklamada, söz konusu kararnameye karşı Anayasa Mahkemesi’ne başvurulacağı açıklandı. Sendika temsilcileri, sürecin hem hukuki hem de eylemsel boyutta sürdürüleceğini vurguladı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan:

“Daha büyük tokadı şimdi yiyecekler”

Kıbrıs Türk Amme Memurlar Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, açıklamasında hükümete yönelik sert eleştirilerde bulundu. Bengihan, “Halkımız bu hükümete yaptıklarının hesabını tek tek soracak. Dün Meclis önündeki direnişin daha etkilisi ve kalabalığını onlara yaşatacağız” ifadelerini kullanarak, mücadelenin büyüyerek devam edeceğini belirtti.

Bu ülke için gaile çekenlerin hükümeti o koltuklarda tutmamak adına her türlü mücadeleyi vereceğini dile getiren Bengihan, hükümeti “yolsuzluk, rüşvet ve sahte diploma olaylarıyla gündemden düşmeyen” bir anlayış olarak niteledi. Bengihan, “Bu yasa gücünde kararnameyle ilgili hukuk yoluna başvuruyoruz. Yürütmeyi durdurmak için Anayasa Mahkemesi’nde gerekli süreci başlatacağız” diyerek hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı.

Yasa gücünde kararnamelerin keyfi şekilde kullanılamayacağını vurgulayan Bengihan, bu yetkinin Anayasa’da açıkça tanımlandığını ifade etti. Hayat pahalılığı ödeneğiyle ilgili daha önce alınan kararların yargıdan döndüğünü hatırlatan Bengihan, “Daha büyük tokadı şimdi yiyecekler” dedi.

Sendikaların sürece ortak akılla katkı koymak amacıyla eylem ve grevleri askıya aldığını da belirten Bengihan, hükümetin buna rağmen uzlaşıdan uzak bir tutum sergilediğine dikkat çekti. Bengihan, “Artık sözün bittiği yerdeyiz” diyerek, sendikaların kararlı ve umutlu bir şekilde hem hukuksal hem de eylemsel mücadeleyi sürdüreceğini ifade etti.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş:

“Bu bir tiyatro, karşılığını mahkemede alacaklar”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş ise yaptığı açıklamada, Meclis açıkken Bakanlar Kurulu tarafından yasa gücünde kararname yayımlanmasını eleştirdi. Bunun, Meclis’in görevlerine müdahale anlamı taşıdığını ifade eden Maviş, hükümetin süreci “bir tiyatroya” dönüştürdüğüne dikkat çekti.

Kararnamenin hazırlanma sürecine ilişkin dikkat çekici iddialarda bulunan Maviş, bazı bakanların bilgisi dışında hareket edildiğine dair ellerinde bilgiler olduğunu belirtti. Uzlaşı çağrısının halen geçerli olduğunu vurgulayan Maviş, buna rağmen farklı bir yol izlendiğini ifade etti.

Maviş, “Bunun karşılığını da mahkemede alacaklar. Kimse endişeye kapılmasın. Hukuk yolunda başarılı olacağımıza inanıyoruz” diyerek, hukuki sürece olan güvenini dile getirdi. Grev ve eylem sürecinin ise sendikalar tarafından yeniden değerlendirileceğini söyledi.

Ortak açıklama:

“Ne hukuksuzluğa boyun eğeriz ne de sessiz kalırız”

Maviş ardından sendikalar ve sivil toplum örgütleri adına hazırlanan ortak açıklamayı kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada hükümetin “halkın aklıyla alay etmeye ve yalan siyaseti sürdürmeye devam ettiği” ifade edilerek, Meclis açıkken alınan kararların “irade gaspı” olduğu savunuldu.

Açıklamada, hükümetin daha önce yargıdan dönen uygulamaları yeniden gündeme getirdiği ve hukuksuzlukları alışkanlık haline getirdiği ileri sürüldü. Sendikalar, “Biz ne hukuksuzluğa boyun eğeriz, ne de bu darbeye sessiz kalırız” diyerek tepkilerini dile getirdi.

Ayrıca, düzenlemeye karşı derhal ara emri talebiyle mahkemeye başvurulacağı açıklandı. Mücadelenin hem sokakta hem de mahkemede büyüyerek süreceği belirtilirken, hükümetin halkın iradesini yok saydığı vurgulandı. Açıklamada, hükümete istifa çağrısı da yapıldı.

KTOEÖS Selma Eylem:

“Mücadelemiz sürecek”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem de yaptığı açıklamada, hükümetin politikalarına karşı mücadelenin devam edeceğini belirtti. Eylem, alınan kararların halk yararına olmadığını savunarak, farklı alanlarda da tartışmalı düzenlemelerin gündemde olduğunu ifade etti.

Fiber Optik Protokolü’nün yargıda olduğunu hatırlatan Eylem, Ceza (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın da kamuoyunda tartışıldığını söyledi. Meclis önünde gerçekleştirilen eylemde halkın güçlü bir irade ortaya koyduğunu belirten Eylem, bu tepkinin yasa tasarısının geçirilmesinin önünde engel oluşturabileceğini ifade etti.