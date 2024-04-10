Anastasiia Lefkoşa’yı, Lefkoşalı müzikseverler de onu çok sevdi

Murat OBENLER

Daha önce gerçekleştirdiği konserlerle müzikseverlerin büyük beğenisini kazanan piyanist, besteci, yönetmen, kareograf ve şair Anastasiia Andrievskaya 3.kez Rüstem Kitabevi’nde Lefkoşalı müzikseverlerle buluşuyor.

13 Nisan Cumartesi akşamı Yahudi asıllı Amerikalı ünlü besteci ve piyanist Philip Glass’ın eserlerini yorumlayacak Anastasiia Andrievskaya sanatseverlere farklı bir gece yaşatacak. Lefkoşa’nın önemli kültür-sanat merkezlerinden olan Rüstem Kitabevi’nde saat 19.00’da başlayacak çağdaş klasik müzik tarzındaki konser biletleri Gişe Kıbrıs’tan veya kapıdan alınabilecek. Bilgi Telefon: +90533 8475484 EN/RU ve +90392 2283506 TR/EN