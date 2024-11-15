Anastasiia Andrievskaya piyanosu ile mistik bir evrene yolculuk yaptı

Murat OBENLER

22.Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nde 13 Kasım Çarşamba akşamı piyanist, besteci, yönetmen, kareograf ve şair Anastasiia Andrievskaya, Bellapais Manastırı’nın büyüleyici ortamında piyanosu ile icra ettiği çağdaş müzik yorumları ile sanatseverleri bambaşka bir evrene götürdü.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin her yıl düzenlediği ve bu yıl Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Deniz Plaza, Rocks Hotel, Bellapais Gardens, Kybele ve Huzur Ağaç katkılarıyla yapılan festivaldeki "Anastasiia Andrievskaya Piyano Resitali" sanatseverlere eşsiz bir gece yaşattı.

Piyanist, Besteci, Yönetmen, kareograf ve Şair Anastasiia Andrievskaya aralıksız olarak icra ettiği programda Johann Sebastian BACH' ın eserleri yanında çağdaş besteciler; Jean CRAS, Erik SATIE, Avro PÄRT,John ADAMS,Lepo SUMERA,Valentin SİLVESTROV, Giya KANCHELİ ve Philip GLASS' ın eserlerini de seslendirdi. Gerek yorumlama gücü gerekse müzisyen, ortam ile müziği harmanlamadaki başarısı ile Anastasiia Andrievskaya sanatseverleri mistik bir dünyanın koridorlarında yürüttü.

Festival 16 Kasım Cumartesi akşamı Lefkoşa Belediye Orkestrası Konseri ile sona erecek.