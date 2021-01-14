Anastasiadis’ten basın özgürlüğüne darbe: Parascos istifa etti

Tanınmış gazeteci Andreas Parascos, Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis’in müdahalesi sonucu çalıştığı gazeteyi bıraktı.

Kathimerini Kıbrıs Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Andreas Parascos, Anastasiadis'le ilgili yazısını yalanlamasını isteyen patronuna karşı çıkarak istifa etti.

Kathimerini’nin 10 Ocak Pazar günkü sayısında Parascos “Anastasiadis’in zengin yabancılara verilen altın pasaportu altın yumurtlayan tavuk olarak gördüğünü” ve tam da bu nedenle Mont Peleran ve Crans Montana’da çözümsüzlüğe oynadığını yazdı.

Kıbrıs’ta çözüme destek veren görüşleriyle ve kayıp şahıslarla ilgili haberleriyle bilinen Parascos, Anastasiadis’in ‘iki devletli çözüm’ü de bu yüzden dile getirdiğini kaydetti.

Makale üzerine Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesinin Kıbrıs’taki sahibinin, Anastasiadis’in baskısı ile Parascos’tan ‘yalanlama ve özür’ talebinde bulunduğu, ancak deneyimli gazetecinin bunu kabul etmediği bildirildi.

Ancak Kathimerini Kıbrıs’ın internet sitesinde Andreas Parascos’un ‘yalanlama ve özür yazısı’ yayımlandı. Bunun üzerine Parascos ‘yalanlama ve özür’ yazısının kendisine ait olmadığını açıkladı ve gazetedeki görevinden istifa etti.

Andreas Parascos’un istifa mektubu ve istifanın detayları Kıbrıs’ın güneyinde haber sitelerinde yer aldı. Parascos istifa mektubunda, Anastasiadis’in 2017 yılından bu yana iki devletli çözüm için çalıştığını söyleyerek, “Kendisi bana söyledi, ben de yazdım. 2018’in Mart ayından bu yana iki devletli çözüm için gerek Avrupa Birliği gerekse başpiskopostan rıza almaya çalışıyor” dedi.

Parascos, altın pasaportun altın yumurtlayan tavuk olduğunu far keden Anastasiadis’in tam da bu nedenle Mont Peleran ve Crans Montana’da Maraş ve Güzelyurt’u çözümsüz bıraktığını da iddia etti.



Parascos istifa mektubunda El Cezire’de altın pasaport ve Şeysellere özel uçuşla ilgili haber yapılmasının ardından ‘kralın çıplak olduğunun’ ortaya çıktığını vurguladı.

Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis’in müdahalesi sonucu yaşanan istifa, basın özgürlüğüne ciddi bir darbe olarak nitelendirildi.