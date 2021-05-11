"Anastasiadis sorumluluklarının çok az bilincinde olsaydı uzun zaman önce istifa ederdi"

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu “altın” pasaportlar skandalıyla ilgili bir soruya yanıtında Nikos Anastasiadis’in sorumluluklarının çok az bilincinde olsaydı uzun zaman önce istifa etmiş olması gerektiğini söyledi.

Anastasiadis’in ve hükümetin bu skandallardaki büyük sorumluluklarının ortaya çıkması için Araştırma Komitesi’nin raporuna da gerek olmadığına işaret eden Kiprianu, Anastasiadis’in etik kuralları ihlal ettiğini ve bu yaşananların başka bir ülkede yaşanmış olsaydı hükümetin istifa edeceğini kaydetti.

Ancak Kıbrıs’ta Cumhurbaşkanının sadece istifa etmemekle kalmayıp aynı zamanda adeta halkla alay ederek kendisinin masum ve temiz olduğunu beyan ettiğini dile getirdi. Kiprianu, Nikos Anastasiadis’i bir devletin en yüksek makamında olan bir kişinin uyması gereken etik davranış kurallarının olduğunu anlamaya çağırdı.