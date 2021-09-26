Anastasiadis, Exxonmobil heyeti ile görüştü

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, 76’ncı BM Genel Kurulu çerçevesinde bulunduğu New York’ta ExxonMobil şirketinin Araştırma ve Yeni Operasyonlar Başkan Yardımcısı Michael G. Cousins başkanlığındaki heyetle görüştü.

Anastasiadis, görüşme sonrasında resmî Twitter hesabından, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin “Doğu Akdeniz’de kurumsal iş birliği ortamı yaratmaya hazır olduğu” mesajını paylaştı.

"Exxonmobil'in stratejik varlığı önemli…"

Haravgi’nin haberine göre ExxonMobil heyeti ile kurumsal düzeyde iş birliği çerçevesinde görüş alış verişinde bulunduklarını, kurumsal iş birliklerinin devam edeceğini kaydeden Anastasiadis “Hükümetimin, Doğu Akdeniz’de şirketlerin şeffaf, istikrarlı bir yatırım ortamı ile işleyebileceği bir kurumsal iş birliği ortamı yaratmaya çalıştığını yineledim. ExxonMobil’in Kıbrıs’ın deniz bölgesindeki varlığının stratejik önemi konusunda hemfikir olduk” ifadesini kullandı.

Gazete görüşmede, ExxenMobil’in Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölge” içerisindeki 10’uncu parseldeki faaliyet projesi ile ilgili konuların görüşüldüğünü, Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin “MEB”teki enerji projelerinin kesintisiz devamıyla ilgili daha ileri faaliyetlerinin de ele alındığını yazdı.