Anastasiades Fransız mevkidaşıyla GAÖ ve Kıbrıs sorununu görüştü

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiades Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Görüşme sırasında Kıbrıs sorunu ve Güven Artırıcı Önlemler (GAÖ) dâhil bir dizi konu ele alındı.

Anastasiades -Macron görüşmesi Brüksel’de gerçekleşen Avrupa Birliği ile Afrika Birliği arasındaki Zirve çerçevesinde yer aldı.

Cumhurbaşkanı Anastasiades Twitter hesabında Macron ile yaptığı görüşme hakkındaki paylaşımda, ikili görüşmeyi “yapıcı” olarak niteledi. Görüşmenin Kıbrıs sorunu ve Kıbrıs Rum tarafının önerdiği Güven Artırıcı Önlemlere odaklandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Anastasiades paylaşımında, “Cumhurbaşkanı arkadaşım @EmmanuelMacron ile dün akşam (Perşembe akşamı) Brüksel’de yapıcı bir görüşme yaptık; görüşme sırasında Kıbrıs sorunu, GAÖ, Kıbrıs -Fransa ilişkileri, AB Dönem Başkanlığını yürüten Fransa’nın öncelikleri ve uluslararası konular üzerine görüş teatisinde bulunduk” ifadesine yer verdi.