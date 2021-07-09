Analiz edilen 28 ürünün tümü temiz çıktı

Tarım Dairesi, 2-8 Temmuz arası toplanan ithal ve yerli meyve/sebze numunelerinin analizlerinin temiz çıktığını belirtti.

Tarım Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, ithal ürünlerden alınan 12 ve yerli ürünlerden alınan 16 numunede, limit üstü bitki kloruma ürününün tespit edilmediği kaydedildi.

Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendiriliyor.