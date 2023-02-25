Ameliyat sırası bekleyen hastalar isyan etti: “Benim bugün kriz geçirmeyeceğim ne malum?”

Ertuğrul SENOVA

Kalbindeki sorun nedeniyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ameliyata alınan bir kadının operasyonu sırasında, “ablasyon” makinesi bozuldu, ameliyat iptal edildi, hasta yurtdışına sevk edildi.

Bu sırada, saatlerce sıranın kendilerine gelmesini bekleyen hastalar mağdur oldu, Sağlık Bakanlığı’na şikâyet dilekçesi yazdı.

Kalp hastası olan Emine Çeken isimli vatandaş, iki aydır sıranın kendisine gelmesini bekliyor. Ablasyon tedavisi için iki ayda iki kez randevu alıp hastaneye gittiğini; birinde teknisyenin gelmemesi, diğerinde ise makinenin bozulması nedenleriyle tedavi olamadığını söyleyen Çeken, bu süreçte tedavisinin tamamlanmaması nedeniyle acil servise kaldırıldığını belirterek, “Ne işlem var, ne yatak… Yedek cihaz da yok. Benim bugün kriz geçirmeyeceğim ne malum?” şeklinde isyan etti.

Öte yandan kardiyoloji bölümündeki sağlık çalışanları da makine kaynaklı ciddi sorunlar yaşandığına dikkat çekti, sorunun giderilmesini beklendiği ifade edildi.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, ameliyat sırasında cihazın bozulduğunu doğruladı, sorunun cihazı getiren firmadan kaynaklandığını, hastanın mağdur edilmediğini ve sevk edildiğini, en kısa sürede cihazla ilgili ihaleye çıkacaklarını söyledi.

Kalp hastası Emine Çeken:

“2 ayda iki kez randevu verildi, ikisinde de mağdur oldum”

Emine Çeken isimli hasta, kalp ritmi bozukluğu ve istem dışı atışlarla ilgili sorunlar yaşadığını, bu nedenle doktorunun ablasyon tedavisi önerdiğini ancak iki ayda iki kez randevu alıp Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne gitmesine karşın, birinde teknisyenin gelmemesi, diğerinde ise makinenin bozulması nedenleriyle tedavi olamadığını söyledi.

“İlkinde teknisyen gelmedi”

Tedaviyle ilgili ilk sorununu iki ay önce yaşadığını söyleyen Çeken, tedavi için randevu aldığını, bu süreçte kan sulandırıcı gibi ilaçlarını bırakmak zorunda olduğundan ilaç kullanmadığını ve hastaneye gittiğinde, işlemi yapacak makinenin firmada çalışan teknisyeninin gelmemesi nedeniyle tedavinin iptal edildiğini, ileriki bir tarihe ertelendiğini anlattı.

“6 hasta mağdur olduk, Sağlık Bakanlığı’na dilekçe yazdık”

Yaşanan olay üzerine kendisi dâhil 6 hastanın mağdur edildiğini söyleyen Çeken, hastaların tümünün konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı’na yazılı dilekçe sunduklarını kaydetti.

“2 aylık süreçte birkaç kez acile kaldırıldım”

Aradan 2 aylık zaman geçtiğini, bu süreçte kalp enzimlerinin yükselmesi nedeniyle birkaç kez acil servise kaldırılarak serum aldığını anlatan Çeken, 2 ayın sonunda hastaneden tedavi için haber geldiğini söyledi.

“Ameliyat sırasında makine bozuldu”

Sabah saatlerinde hastaneye gittiğini ancak “yatak yok” denerek içeriye alınmadığını ifade eden Çeken, ilk hastanın 07.30’da içeriye alındığını, hastanın ameliyata alınmasından bir süre sonra cihazın bozulduğunu, bu nedenle işlemlerin durduğunu anlattı:

“Sabah gittim, yatak yok dediler, yatırmadılar. Saatlerce bekledim. İlk hasta 07.30’da alındı. Genç bir kızdı. Genç kızın kasığından girmişler, kalbini de delmişler, sonra cihaz bozulmuş. Kızı 11.30’da çıkarttılar. Sonra da bütün işlemler durdu. İlk beni alsalardı ne olacaktı? Ben daha yaşlıyım. Narkoz vereceklerdi, kalbim delinecekti. Sonra bir anda cihaz bozulacaktı…”

Çeken, “Ne işlem var, ne yatak… Yedek cihaz da yok. Benim bugün kriz geçirmeyeceğim ne malum?” sorusunu sorarak isyan etti.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra:

“İşlem sırasında evet, böyle bir talihsizlik yaşandı”

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, ameliyat sırasında cihazın bozulduğunu doğruladı, sorunun cihazı getiren firmadan kaynaklandığını, hastanın mağdur edilmediğini ve sevk edildiğini, en kısa sürede cihazla ilgili ihaleye çıkacaklarını söyledi.

“Hasta mağdur edilmedi… En kısa sürede ihaleye çıkılacak”

Sağlık Bakanı Altuğra, “İşlem sırasında evet, böyle bir talihsizlik yaşandı, doğrudur. Ama sorun firmadan kaynaklıdır. Bu işlemi yapan aletler firma tarafından ülkeye getiriliyor. Firma, ihale usulüyle belirlenmişti. Arıza, işlem sırasında meydana geldi. Ama doktor gerekeni yaptı ve hastayı Türkiye’ye sevk etti. Hasta mağdur edilmemiştir ve en kıs sürede ihaleye çıkılacaktır” şeklinde konuştu.