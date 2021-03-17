Amcaoğlu da Üst Komite toplantısına çağrıldı

Ülkedeki açılımla ilgili toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi toplantısına çağrılan Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, özellikle eğitim bacağındaki açılımla ilgili görüş alışverişinde bulunacaklarını ifade etti. YENİDÜZEN’e konuşan Amcaoğlu, eğitimdeki açılım süreciyle ilgili durumun netleşmesi için komiteden çıkacak olan kararların beklendiğini belitti. Bu bağlamda toplantıya çağrıldığını kaydetti.

Amcaoğlu, toplantıda aşılama, hibrit eğitim, yüz yüze eğitime başlayacak olan öncelikli sınıflar gibi konuların konuşulacağı öngörüsünü de paylaştı.