Hüseyin Amcaoğlu: “Alayköy İlkokulu Çok Amaçlı Spor Tesisi Tamamlanmak Üzere!"

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Alayköy İlkokulu’nda yapımı süren spor tesisiyle ilgili açıklamada bulundu:

Başkan Amcaoğlu: “Alayköy İlkokulu Çok Amaçlı Spor Tesisi Tamamlanmak Üzere!

Çocuklarımız için eğitime katkı sağlamaya devam ediyoruz. Belediyemizin ve okul müdürümüzün öncülüğünde; Eğitim Bakanlığımız, Okul Yönetimi ve Okul Aile Birliğimiz, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi, Girne Inner Wheel Kulübü, okul velileri ve mezunları, Spor Dairesi ile iş insanlarımızın katkılarıyla örnek bir iş birliğine daha imza atıyoruz.

Bu güçlü birliktelik sayesinde Alayköy İlkokuluna modern ve çok amaçlı bir spor tesisi kazandırıyoruz. Bayram sonrasında açılışımızı gerçekleştirmek üzere yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”