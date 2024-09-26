Altın Koza’da heyecan sürüyor

Murat OBENLER

31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda toplam 5 film gösterilirken sanatçıların da katılımıyla büyük bir heyecana sahne oluyor. Salı günü gösterilen Yönetmen Vuslat Saraçoğlu’nun Bildiğin Gibi Değil ve Orhan İnce’nin Umut / Hêvî filmleri sonrası Çarşamba günü de Doğuş Algün’ün yönettiği, Funda Eryiğit, Ece Yaşar, Erdem Şenocak ve Serkan Ercan’ın başrollerini paylaştığı “Ölü Mevsim”, Erkan Tahhuşoğlu’nun yönettiği, Serpil Gül, Emel Göksu, Tuğçe Yolcu ve Süleyman Karaahmet’in oynadığı “Döngü” ile Türker Süer’in yönettiği, Ahmet Rıfat Şungar, Berk Hakman ve Mert Tümer’in oynadığı “Gecenin Kıyısı”, ekiplerinin de katılımıyla seyirciyle buluştu. Festivalde Perşembe ve Cuma günleri de toplam 6 film ulusal yarışma filmi daha gösterilecek.





